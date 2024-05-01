Звісно, головною окрасою столу на Великдень є паска. Але ж не лише вона. ZAXID.NET підготував для читачів добірку перевірених рецептів на будь-який смак, традиційних та не зовсім. Упевнені, що серед наших переписів знайдеться такий, який припаде вам до смаку.

Для того, щоб перейти на сторінку рецепту, клікніть на назву страви.

Домашня ковбаса у духовці

Чи складно приготувати ковбасу до Великодня у домашніх умовах? Зовсім ні.

Шпондер, запечений у фользі

Смачно та просто. Спеції та прянощі можна використовувати на свій смак.

Ковбаса у пательні

У Львові проблема із ковбасною «суконочкою» не стоїть: легко можна купити готові промиті і навіть підсолені кишки. Якщо кишки купуються не запаковані, то їх потрібно дуже ретельно промити під теплою водою з обох боків (вивертати зручно за допомогою кулькової ручки).

Паштет з курячої печінки з вершками і яблуками

Просто, смачно та вишукано. Ідеально пасує до паски.

Холодець у мультиварці

Холодець – традиційна страва на святковому столі. Вона готується не складно, але довго. Мультиварка дозволить спростити процес, адже не потребує нагляду. Холодець може, наприклад, варитись вночі.

Запечена з грушами свинина

Якщо свинина чудово смакує з яблуками, то чого б не спробувати запекти її з грушами? Не дуже традиційна, але дуже смачна страва.

Запечена свинина у медово-соєвому маринаді

Безпрограшна страва, яку можна подавати і гарячою, і в холодному вигляді.

Запечене стегно індички

М’ясо індика вважається найдієтичнішим. Тож якщо запекти індичку, шанси не переїсти при святі дещо збільшаться.

Домашня ковбаса з індички

Ковбаса традиційно вважається смачною, але не надто корисною їжею, на жаль. Ми можемо це виправити. Отже, рецепт домашньої дієтичної ковбаси.

Сирник без тіста, але з персиками

Цей сирник є дуже ніжним. Він не має коржа та борошна, тож по суті є делікатним суфле. Консервовані персики можна замінити родзинками, або просто додати трохи ванільного цукру і все.

Бонус: Як подати холодець не так, як завжди

Власне, це не рецепт. Холодець може бути будь-яким. Це незвичний спосіб подачі.

Фото з відкритих джерел