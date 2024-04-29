Великдень наближається, а отже пора згадувати рецепти пасок або ж шукати їх в інтернеті. Щоб спростити це нелегке завдання ZAXID.NET підготував для читачів добірку перевірених рецептів пасок на будь-який смак. Упевнені, що серед наших переписів знайдеться такий, який припаде вам до смаку.

Три паски від львівських господинь

За рахунок збитих білків паска виходить повітряною (фото Depositphotos)

Ми опитали сусідів та знайомих і вибрали три рецепти, де при не надто великих зусиллях можна досягнути відмінного результату. Ми свідомо відкинули ті рецепти, що починалися як от рецепт від бабці однієї нашої знайомою: «Встати у 5 годині ранку…».

Паска з віденського тіста

Паска за цим рецептем виходить дуже легкою та пухнастою (фото Depositphotos)

Це рецепт дуже смачної паски для духовки та хлібопічки з віденського тіста.

Паска з села Космач на Гуцульщині

У селі Космач, що на Гуцульщині, печуть не паски, а твори мистецтва. Ми вирішили пошукати рецепт та знайшли гарний на YouTube-каналі «Наші бесаги».

Модна паска крафін

З родича круасана виходить дуже смачна, ніжна паска (фото Depositphotos)

Останніми роками набуває все більшої популярності нетрадиційна паска крафін. Крафіни з'явилися в Австралії в 2013 році, з того часу вони активно завойовують популярність у всьому світі. Шанувальники традиції вважають, що цей племінник круасану не може вважатися паскою. Але обирати вам.

Дієтична паска без цукру та дріжджів

Така паска не вийде високою та пухкою, але може непогано замінити традиційну (фото Depositphotos)

Як бути тим людям, які за станом здоров’я мають дотримуватись дієти? Пропонуємо не зовсім традиційний рецепт з альтернативних продуктів.

Три рецепти пасок: від Дарії Цвек, пані Стефи і Євгена Клопотенка

Пропонуємо ще три доступних рецепти від визнаних майстрів своєї справи із покроковою інструкцією.

Італійський панетоне

Приготування панетоне вимагає досить багато часу (фото Shutterstock)

Панетоне – традиційна святкова італійська випічка, що дуже нагадує нашу паску. Проте є різниця: італійці печуть панетоне на Різдво. Проте все частіше він з’являється у наших крамницях саме перед Великоднем. То чому б не спробувати спекти його самим? Щоправда, класичний панетоне печеться на заквасці Lievito Madre. Ми знайшли спрощений та перевірений рецепт випічки на сухих дріжджах.