Як бути тим людям, які за станом здоров’я мають дотримуватись дієти? Пропонуємо не зовсім традиційний рецепт з альтернативних продуктів.



Інгредієнти:

борошно рисове 250 г

борошно вівсяне 250 г

яйця 4 шт.

цукрозамінник за смаком

сир домашній 350 г

олія 12 ст.л.

сода 1,5 ч. л.

ванілін за смаком

родзинки або сушена журавлина за смаком

сіль дрібка

Така паска не вийде високою та пухкою, але може непогано замінити традиційну (фото Depositphotos)

Сир висипати в миску, розім’яти ложкою, додати цукрозамінник, сіль, соду, ванілін, яйця та добре перемішати.

Додати борошно, олію (10 ложок). Тісто за консистенцією вийде густе, як на пісочне печиво. Додати родзинки /журавлину (якщо використовувати).

Форми змастити олією та наповнити на 2/3 об'єму. Відправити у розігріту до 200° духовку приблизно на 45 хвилин.