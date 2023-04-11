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Дієтична паска без цукру та дріжджів. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Як бути тим людям, які за станом здоров’я мають дотримуватись дієти? Пропонуємо не зовсім традиційний рецепт з альтернативних продуктів.
Інгредієнти:
- борошно рисове 250 г
- борошно вівсяне 250 г
- яйця 4 шт.
- цукрозамінник за смаком
- сир домашній 350 г
- олія 12 ст.л.
- сода 1,5 ч. л.
- ванілін за смаком
- родзинки або сушена журавлина за смаком
- сіль дрібка
Така паска не вийде високою та пухкою, але може непогано замінити традиційну (фото Depositphotos)
Сир висипати в миску, розім’яти ложкою, додати цукрозамінник, сіль, соду, ванілін, яйця та добре перемішати.
Додати борошно, олію (10 ложок). Тісто за консистенцією вийде густе, як на пісочне печиво. Додати родзинки /журавлину (якщо використовувати).
Форми змастити олією та наповнити на 2/3 об'єму. Відправити у розігріту до 200° духовку приблизно на 45 хвилин.
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