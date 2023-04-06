Панетоне – традиційна святкова італійська випічка, що дуже нагадує нашу паску. Проте є різниця: італійці печуть панетоне на Різдво. Проте все частіше він з’являється у наших крамницях саме перед Великоднем. То чому б не спробувати спекти його самим? Щоправда, класичний панетоне печеться на заквасці Lievito Madre. Ми знайшли спрощений та перевірений рецепт випічки на сухих дріжджах.

Панетоне вимагає досить багато часу, але дуже довго не черствіє, тож можна зайнятися нам заздалегідь.

Інгредієнти:

Для опари:

жовтки 2 шт.

вода кімнатної температури 120 мл

мед 20 г

борошно 100 г

сухі дріжджі 3 г

Для тіста:

вся опара

сухі дріжджі 3 г

сухе молоко 15 г

сіль 4 г

жовтки 3 шт.

мед 40 г

апельсинова або лимонна цедра 10 г

екстракт ванілі 5 г

масло кімнатної температури 150 г

борошно 200 г

Додатково:

борошно 20 г

родзинки 150 г

Приготування панетоне вимагає досить багато часу (фото Shutterstock)

Змішати борошно та родзинки, покласти у контейнер до використання.

Для опари змішати жовтки, воду та мед, додати борошно та дріжджі та перемішати міксером приблизно 2 хв. Затягнути миску з опарою плівкою та забрати у холодильник на 7 год.

Готову опару перекласти в велику миску. Окрема змішати борошно, дріжджі, сухе молоко та сіль й рівномірно розподілити поверх опари. Затягнути плівкою й залиште при кімнатній температурі на 2 години для підйому.

Почати замішувати тісто (найкраще у комбайні на низькій швидкості, але можна і вручну). Додати жовтки, мед, цедру та ванільний екстракт й вимішувати близько 1 хв. Збільшити швидкість комбайна до середньої й продовжувати перемішувати ще 5 хв., поки тісто не стане гладким, м'яким, еластичним й трохи липким.

Почати додавати в тісто по невеликому шматочку масла, чекаючи, поки воно повністю змішається з тістом. Потім вмішати родзинки. Залишити тісто, поки воно не збільшиться вдвічі, приблизно на 2 год.

Тісто поставити на 1 год в холодильник. Потім покласти на посипану борошном робочу поверхню. Скачати тісто в кулю, трохи змастити поверхню маслом. Загорнути в плівку та заберіть у холодильник на 6 год.

Перекладіть тісто у форму та залиште у теплому місці для підйому на 2–3 год.



За 40 хв. до початку випікання розігріти духовку до 170°. Поставите форму на найнижчий рівень духовки та випікайте 60–65 хв. Через 30 хв. після початку випікання прикрити верх фольгою. Перевірити готовність дерев'яною паличкою. Готовий панетоне охолодити в формі. Охолоджений панетоне витягнути, загорнути у плівку мінімум на 6 годин.