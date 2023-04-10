У селі Космач, що на Гуцульщині, печуть не паски, а твори мистецтва. Ми вирішили пошукати рецепт та знайшли гарний на Youtube-каналі «Наші басаги».

Звісно, випікати в печі, як пропонує авторка рецепта пані Параска, не реально. Тож ми трохи адаптували його до міських умов.

Інгредієнти:

борошно 1 кг

молоко 0,5 л

цукор 250 г

сіль 0,5 ч. л.

олія 1 ст. л.

яйце 1 шт.

жовтки 5 шт.

оцет 1/4 ч. л.

дріжджі (свіжі) 50 г

масло 100 гр.

Дріжджі розчинити у теплому молоці, додати цукор та 200 г борошна, добре перемішати та поставити у тепле місце.

Коли опара збільшиться удвоє потрібно додати

Відтак додати жовтки, сіль і решту борошна (додавати поступово). Добре вимісити до однорідності, наприкінці влити олію.

Місити, поки тісто не почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось в два рази. Прим’яти та дати підійти ще раз.

Розкласти у форми, заповнюючи 1/3 об’єму, дати знову піднятись. Невелику частину тіста потрібно залишити на прикраси. Якщо потрібно, додати до нього трохи борошна щоб тісто було тугішим та слухнянішим. Зробити прикраси. Трохи збити яйце. Змастити паски. Розмістити прикраси з тіста на пасках, знову змастити яйцем.

У розігрітій до 200° духовці пекти паски 10 хв. Після того зменшити температуру до 170–160° та випікати приблизно 50 хв (залежно від духовки та розмірів пасок). Перевіряти готовність традиційно дерев’яною паличкою: вона має виходити з паски сухою.

У вас залишилось багато білків. То не страшно. Можна спекти з них щось смачне. Рецепти тут.