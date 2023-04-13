Власне, це не рецепт. Холодець може бути будь-яким. Наприклад, таким. Це незвичний спосіб подачі.



Інгредієнти:

холодець

морква відварна

зелений горошок

консервована кукурудза

червоний солодкий перець

яйце

яйця перепелині

формочки та вирубки кондитерські

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Моркву, яка вариться разом з холодцем, потрібно з нього витягнути раніше, ніж завжди, щоб вона не була перевареною. Розрізати моркву на кружечки товщиною 5 -7 мм і за допомогою кондитерської вирубки зробити будь-які фігурки. Для того, щоб фігурки лягли опуклою стороною догори, треба викласти фігурку з вирубки спочатку на вузьку лопаточку або ніж, а потім з ножа вивернути у форму, в якій будете заливати холодець.

Моркві можна надати будь-яку форму, залежно яка вирубка у вас є (фото Depositphotos)

До речі, заливати холодець можна у силіконові формочки або форми для випічки, тоді він матиме незвичну форму.

Для того, що б дістати холодець з формочок, треба акуратно провести по краю форми ножем і опустити форму (дно) в гарячу воду секунд на 10-15, а потім перевернути на тарілку. На дно можна покласти тоненькі кружечки звареного круто яйця або порізані половинками перепелині яйця.

Плястерки яйця чудово прикрасять страву (фото Depositphotos)

Дуже гарно заливати холодець у форми для варки яєць (їх зараз доволі багато продається). Проте, щоб холодець не прилип варто такі форми легенько змастити олією.

Можна використати у якості форм і справжні яйця. Для цього, розбиваючи їх у тісто, потрібно не бити, як завжди, а акуратно збити верхівку, помити яйце та залити в нього холодець й покласти (акуратно, маленькою ложкою, наприклад, дрібно нарізані червоний солодкий перець, моркву, пасуватимуть консервовані горошок та кукурудза. Коли холодець застигне, потрібно просто акуратно зчистити шкарлупу.

У такі «писанки» можна додавати все, що душа забажає. Аби пасувало до холодцю (фото з архіву)

У якості форм можна використати справжні яйця (фото з архіву))

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