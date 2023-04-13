Як подати холодець не так, як завжди. Рецепт дня
Три способи прикрасити традиційну стравуДарина Цвях, 0
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Власне, це не рецепт. Холодець може бути будь-яким. Наприклад, таким. Це незвичний спосіб подачі.
Інгредієнти:
- холодець
- морква відварна
- зелений горошок
- консервована кукурудза
- червоний солодкий перець
- яйце
- яйця перепелині
- формочки та вирубки кондитерські
Різнокольорові додатки роблять святковий стіл дуже гарним (фото Depositphotos)
Моркву, яка вариться разом з холодцем, потрібно з нього витягнути раніше, ніж завжди, щоб вона не була перевареною. Розрізати моркву на кружечки товщиною 5 -7 мм і за допомогою кондитерської вирубки зробити будь-які фігурки. Для того, щоб фігурки лягли опуклою стороною догори, треба викласти фігурку з вирубки спочатку на вузьку лопаточку або ніж, а потім з ножа вивернути у форму, в якій будете заливати холодець.
Моркві можна надати будь-яку форму, залежно яка вирубка у вас є (фото Depositphotos)
До речі, заливати холодець можна у силіконові формочки або форми для випічки, тоді він матиме незвичну форму.
Для того, що б дістати холодець з формочок, треба акуратно провести по краю форми ножем і опустити форму (дно) в гарячу воду секунд на 10-15, а потім перевернути на тарілку. На дно можна покласти тоненькі кружечки звареного круто яйця або порізані половинками перепелині яйця.
Плястерки яйця чудово прикрасять страву (фото Depositphotos)
Дуже гарно заливати холодець у форми для варки яєць (їх зараз доволі багато продається). Проте, щоб холодець не прилип варто такі форми легенько змастити олією.
Можна використати у якості форм і справжні яйця. Для цього, розбиваючи їх у тісто, потрібно не бити, як завжди, а акуратно збити верхівку, помити яйце та залити в нього холодець й покласти (акуратно, маленькою ложкою, наприклад, дрібно нарізані червоний солодкий перець, моркву, пасуватимуть консервовані горошок та кукурудза. Коли холодець застигне, потрібно просто акуратно зчистити шкарлупу.
У такі «писанки» можна додавати все, що душа забажає. Аби пасувало до холодцю (фото з архіву)
У якості форм можна використати справжні яйця (фото з архіву))
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