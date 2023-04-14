Цей сирник є дуже ніжним. Він не має коржа та борошна, тож по суті є делікатним суфле. Консервовані персики можна замінити родзинками, або просто додати трохи ванільного цукру і все.

Інгредієнти:

сир домашній (змелений кілька разів) 1 кг

яйця 10 шт.

масло 200 г

цукор 200 г

крохмаль 1 ст.л.

манка 1 ст.л.

сіль дрібка

персики консервовані 1 банка

Коли сирник охолоне: він трохи просяде, це не страшно (фото з архіву)

Білки відділити від жовтків. Масло збити з цукром до білої пухкої маси. По одному вбивати жовтки. Додати крохмаль та манку, перемішати. Додаємо змелений сир, добре збити до однорідності.

Окремо збити білки до стійкої піни, поступово додати до сирної маси, обережно вимішати. Персики порізати кубиками.

Форму змастити маслом та посипати манкою. Викласти половину маси. На неї викласти персики. Накрити другою половиною маси, розрівняти. Випікаємо при температурі 160° близько години.

Сирник має охолодитися у формі, тоді його можна нарізати порційними шматками. За бажанням полити галяреткою чи розтопленим шоколадом.