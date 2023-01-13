Безпрограшна страва, яку можна подавати і гарячою, і в холодному вигляді.

Інгредієнти:

свинина (шия) 1-1,5 кг

гірчиця дижонська 50 гр.

мед 50 гр.

соєвий соус 50 мл.

сіль, перець за смаком

М'ясо можна подавати з гарніром або холодним (фото Good Seasons)

При необхідності густий мед потрібно трохи підігріти, щоб він став рідким та легко розчинився в маринаді. Для маринаду з'мішати соєвий соус, мед та гірчицю. Добре все перемішати, додати до смаку трохи солі та меленого чорного перцю.

Відрізати шмат фольги такого розміру, щоб можна було повністю загорнути м'ясо. Можна взяти фольгу у два шари. Покласти м'ясо на фольгу. Вільні краї підняти так, щоб вийшла «форма» з високими бортами. Ретельно змастити м'ясо з усіх боків маринадом. Залишки маринаду вилити на м'ясо. Акуратно загорнути м'ясо у фольгу та поставити на 6-8 годин у холодильник для маринування.

Нагріти духовку до 200°. Постивити м'ясо у духовку та запікати приблизно годину. Потім розгорнути фольгу та запікати ще 15-20 хвилин, поки воно не зарум'яниться.

М’ясо готово, коли при проколі витікає прозорий сік. М'ясо має відпочити та охолонути кілька хвилин.