Ще один рецепт української кухні, який допускає безліч варіацій. Головне, що має бути: тонко відбите м’ясо, у яке загортається начинка. Пропонуємо приготувати крученики зі свинини з чорносливом.

Інгредієнти (на 4 порції):

свиняча полядвиця 400 гр.

чорнослив 100 гр.

часник 2-3 зубчики

сметана 2 ст. л. у начинку та 3 ст. л. для заливки

вода 50 мл.

сіль та чорний перець за смаком

Чорнослив та свинина – класичне поєднання смаків (фото Depositphotos)

М’ясо розрізати на 4 шматки, кожен дуже добре відбити, але при цьому важливо, щоб м’ясо залишилось цілим. Посолити та поперчити. Чорнослив помити та порізати, змішати зі сметаною, подрібненим часником та посолити.

Викласти на край відбитого шматка м'яса трохи начинки (залежно від розмірів шматочка м'яса, начинки має бути стільки, щоб її можна було повністю загорнути у м’ясо).

Скрутити м’ясо у рулет. У форму для запікання, змащену олією, викласти м’ясні рулети.

Змішати сметану з водою та спеціями (крім солі та перцю можна взяти ті, що смакують: мускатний горіх, хмелі-сунелі, сухий часник тощо). Добре перемішати та залити отриманою сумішшю крученики. Запікати рулети 40 хвилин при 180°.