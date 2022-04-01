Гречаники з м’ясним фаршем. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Гречаники є дуже розповсюдженою стравою української кухні. Цікаво, що в одних регіонах так називають гречані млинці, в інших – гречані вареники. Ми даємо рецепт котлет з гречки та м’ясного фаршу. Так готують в різних частинах країни, і на Слобожанщині, і на Лемківщині.
Інгредієнти:
- фарш зі свинини та яловичини 500 гр.
- гречана каша 500 гр. (1 скл. на 200 мл сухої крупи)
- сіль за смаком
- перець чорний мелений за смаком
- яйце 1 шт.
- цибуля 2 шт.
- борошно прилизно 2 ст. л.
- олія для смаження
Гречаники смакують і без м'яса (фото Depositphotos)
Зварити гречку, охолодити. Цибулю дрібно порізати та присмажити на олії. Змішати гречану кашу, фарш та цибулю. Додати яйце, посолити, поперчити. Добре вимішати.
С отриманої маси сформувати круглі котлети, обваляти їх у борошні. Обсмажити з двох боків.
Можна залити сметаною або грибним соусом та потримати в духовці хвилин 20 при температурі 160°.
Якщо ви дотримуєтесь посту, то м’ясо можна замінити на гриби. Їх треба дрібно нарізати та обсмажити разом з цибулею.
Рецепт грибного соусу є тут.
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