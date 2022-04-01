Гречаники є дуже розповсюдженою стравою української кухні. Цікаво, що в одних регіонах так називають гречані млинці, в інших – гречані вареники. Ми даємо рецепт котлет з гречки та м’ясного фаршу. Так готують в різних частинах країни, і на Слобожанщині, і на Лемківщині.

Інгредієнти:

фарш зі свинини та яловичини 500 гр.

гречана каша 500 гр. (1 скл. на 200 мл сухої крупи)

сіль за смаком

перець чорний мелений за смаком

яйце 1 шт.

цибуля 2 шт.

борошно прилизно 2 ст. л.

олія для смаження

Гречаники смакують і без м'яса (фото Depositphotos)

Зварити гречку, охолодити. Цибулю дрібно порізати та присмажити на олії. Змішати гречану кашу, фарш та цибулю. Додати яйце, посолити, поперчити. Добре вимішати.

С отриманої маси сформувати круглі котлети, обваляти їх у борошні. Обсмажити з двох боків.

Можна залити сметаною або грибним соусом та потримати в духовці хвилин 20 при температурі 160°.

Якщо ви дотримуєтесь посту, то м’ясо можна замінити на гриби. Їх треба дрібно нарізати та обсмажити разом з цибулею.

Рецепт грибного соусу є тут.