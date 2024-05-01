Основою святкового великоднього кошика є паска.

Основою святкового великоднього кошика є паска. Разом з нею до корзини кладуть крашанки, сіль, сало, ковбасу, домашній хрін, сир, інколи додають зерна пшениці, гірчицю, солодощі. Щороку вартість святкового набору різна. Тому ZAXID.NET розповість, скільки вартує кошик на Великдень цьогоріч.

Як повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від минулорічного на 17,6% та становитиме 1422 гривні.

За розрахунками науковців, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Зокрема, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої за традиційним рецептом – коштуватиме 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року (169,88 грн).

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти. У порівнянні з минулим роком домашня ковбаса вартує 380-420 грн грн/кг (+14,3%), буженина – 500-540 грн/кг (+14,2%), сало – 210-280 грн/кг (+3,1%).

Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9% (450-550 грн/кг), м’якого сиру – на 23,0% (37-45 грн за пачку 200 г), вершкового масла – на 16,4% (73,2-80,5 грн за пачку 200 г).

Ціна за 250 г хрону складе 26 грн (25-29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 3 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 1652,05 грн.