5 травня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Нічних богослужінь у Львові не буде через комендантську годину. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Львова: Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

15:00 — Молитва руху «Матері в молитві»

18:00 – Утреня Страстей 3 травня. Велика П’ятниця 9:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

15:00 – Плач Богородиці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня. Велика Субота 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

12:00-20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години)

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

20:30 – Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія. 5 травня. Неділя Пасхи. Святе Воскресення. Великдень 8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

14:00 – Пасхальні Часи

17:00 – Пасхальна Вечірня Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2) 2 травня. Великий Четвер. Спомин Таємної вечері 8:30 – Часи

9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином

17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій, архієрейським чином 3 травня. Велика П’ятниця 7:30 – Царські часи

9:00 – Вечірня з виносом Плащаниці на храм, архієрейським чином

17:00 – Єрусалимська Утреня з чином погребіння Плащаниці, архієрейським чином 4 травня. Велика Субота 9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, архієрейським чином

11:00-23:00 – Освячення Пасхальних приношень

21:00 – Читання діянь святих апостолів 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 6:30 – Полуношниця

7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином

8:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень.

11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5) 2 травня. Великий Страсний Четвер 8:00 – Божественна Літургія

17:00 – Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових 3 травня. Велика П’ятниця 7:00 – Царські години. Вечірня з чином виносу святої Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Рання 4 травня. Велика Субота 8:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого

14:00 – початок освячення пасок

21:00 – Читання Діянь святих апостолів 5 травня. Світле Воскресіння Христове. Великдень 5:30 – Опівнічниця, надгробна відправа

6:00 – Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архиєрейська соборна Божественна Літургія. Освячення пасок

9:00 – Божественна Літургія. Освячення пасок

15:00 – Вечірня пасхальна відправа Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11) 2 травня 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

10:00 – Панахида за Захисників України

13:00 – Молебень до Богородиці; Ісусова молитва; Роздуми над значенням Пресвятої Євхаристії у житті християнина

18:00 – Утреня Страстей 3 травня 08:00 – Великі Царські Часи; Вечірня з виставленням Плащаниці

13:00 – Молебень до Богородиці

17:00 – Єрусалимська Утреня

18:00 – Молебень до Богородиці 4 травня 09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

13:00 – Молебень до Богородиці

13:30-21:00 – Посвячення пасок Парафія св. Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна) 2 травня 07:30 – Свята Літургія

09:30 – Вечірня літургія Святого Василія Великого

17:00 – Утреня Страстей. Молебень до Пресвятої Богородиці 3 травня 07:30 – Царські Часи

09:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня. Молебень до Пресвятої Богородиці 4 травня 07:30 – Свята Літургія

09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого

12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини)

17:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна) 2 травня 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей Господніх (12 Євангелій) 3 травня 07:30 – Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

13:00 – 22:00 – освячення пасок 5 травня Освячення пасок після кожної св. Літургії Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) 2 травня 07:00 – Утреня, Часи

10:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей 3 травня 07:00 – Царські Часи

10:00 – Вечірня з винесенням Плащаниці ГНІХ

16:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 07:00 – Часи

09:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

14:00 – 20:00 – освячення пасок Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1) 2 травня 09:00 – Літургія Св. Василія Великого з вечірнею

18:00 – Утреня Страстей Господніх 3 травня 08:00 – Царські часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 09:00 – св. Літургія Василія Великого з вечірнею

з 14:00 – свячення пасок 5 травня 06:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня

08:00, 10:00, 12:00 – Божественна Літургія. По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання. Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21) 2 травня 08:00 – Вечірня з літургією Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей 3 травня 08:00 – Царські Часи

09:00 – Велика Вечірня з виносом Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого

13:30 – 22:00 – Освячення пасок

22:30 – Надгробне Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка) 2 травня 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею

18:00 – утреня Страстей Ісуса Христа 3 травня 06:30 – Часи, Велика вечірня з виносом плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею

14:00 – 21:00 – Свячення пасок 5 травня 06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – Свята літургія Івана Золотоустого Храм святої Анни УГКЦ (вул. Городоцька, 32) 2 травня 09:00 – Вечірня з літургією св. Василія Великого (сповідь)

18:00 – Утреня Страстей 3 травня 07:30 – Царськї Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утрення 4 травня 07:30 – Вечірня з літургією св. Василія Великого (сповідь)

21:00 – Надгробне

12:00 – 21:00 – чин благословення пасок та іншої поживи Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а) 2 травня 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей ГНІХ (чит. Євангелій) 3 травня 08:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14:00 – 20:00 – Свячення Пасок

20:00 – Надгробне і Утреня Пасхи. Божественна Літургія 5 травня 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – Божественна Літургія 6 травня 07:00, 09:00, 11:00, 18:00 – Божественна Літургія Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Пасічна, 83) 2 травня 19:00 – Утреня Страстей Господніх 3 травня 08:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 17:00 – Освячення пасок 5 травня 08:30 – Воскресіння Господа Ісуса Христа. Освячення пасок Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А) 2 травня 08:00 – Літургія Св. Василія Великого з Вечірнею. Сповідь

18:00 – Утреня. Страсті Господні. Читання 12-ти Страсних Євангелій 3 травня 08:00 – Царські Часи. Ізобразительні, Вечірня. Винесення плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня 4 травня 08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Сповідь

13:00 – 21:00 – Освячення пасок П'ятницький храм на Підзамче 2 травня 07:15 – Сповідь. Часи і Зображальні

08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія

17:00 –Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій 3 травня 07:30 – Царські Часи

08:30 – Вечірня з виносом Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня 4 травня 07:30 – Сповідь

08:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія

13:00 – 22:00 – Освячення пасок 5 травня 06:30 – Надгробне

07:00 – Пасхальна Утреня

08:00, 10:00 – Божественна літургія. Освячення пасок

16:00 – Велика Вечірня Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна, 2) 2 травня 07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого

17:30 – Утреня Страстей 3 травня 07:30 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

17:30 – Єрусалимська утреня 4 травня 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого

11:00 – 18:00 – Освячення Великодніх кошиків з інтервалом у 30 хвилин 5 травня 08:00 – Надгробне. Воскресна утреня

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

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