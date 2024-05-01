Розклад святкових богослужінь у храмах Львова на Страсний тиждень і Великдень
До теми
У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Нічних богослужінь у Львові не буде через комендантську годину.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Львова:
Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 15:00 — Молитва руху «Матері в молитві»
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня. Велика П’ятниця
- 9:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 15:00 – Плач Богородиці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня. Велика Субота
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 12:00-20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години)
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 20:30 – Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.
5 травня. Неділя Пасхи. Святе Воскресення. Великдень
- 8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
- 11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
- 14:00 – Пасхальні Часи
- 17:00 – Пасхальна Вечірня
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
2 травня. Великий Четвер. Спомин Таємної вечері
- 8:30 – Часи
- 9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином
- 17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій, архієрейським чином
3 травня. Велика П’ятниця
- 7:30 – Царські часи
- 9:00 – Вечірня з виносом Плащаниці на храм, архієрейським чином
- 17:00 – Єрусалимська Утреня з чином погребіння Плащаниці, архієрейським чином
4 травня. Велика Субота
- 9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, архієрейським чином
- 11:00-23:00 – Освячення Пасхальних приношень
- 21:00 – Читання діянь святих апостолів
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 6:30 – Полуношниця
- 7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином
- 8:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень.
- 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
- 17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
2 травня. Великий Страсний Четвер
- 8:00 – Божественна Літургія
- 17:00 – Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 7:00 – Царські години. Вечірня з чином виносу святої Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Рання
4 травня. Велика Субота
- 8:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
- 14:00 – початок освячення пасок
- 21:00 – Читання Діянь святих апостолів
5 травня. Світле Воскресіння Христове. Великдень
- 5:30 – Опівнічниця, надгробна відправа
- 6:00 – Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архиєрейська соборна Божественна Літургія. Освячення пасок
- 9:00 – Божественна Літургія. Освячення пасок
- 15:00 – Вечірня пасхальна відправа
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
2 травня
- 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- 10:00 – Панахида за Захисників України
- 13:00 – Молебень до Богородиці; Ісусова молитва; Роздуми над значенням Пресвятої Євхаристії у житті християнина
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня
- 08:00 – Великі Царські Часи; Вечірня з виставленням Плащаниці
- 13:00 – Молебень до Богородиці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
- 18:00 – Молебень до Богородиці
4 травня
- 09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- 13:00 – Молебень до Богородиці
- 13:30-21:00 – Посвячення пасок
Парафія св. Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна)
2 травня
- 07:30 – Свята Літургія
- 09:30 – Вечірня літургія Святого Василія Великого
- 17:00 – Утреня Страстей. Молебень до Пресвятої Богородиці
3 травня
- 07:30 – Царські Часи
- 09:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня. Молебень до Пресвятої Богородиці
4 травня
- 07:30 – Свята Літургія
- 09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого
- 12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини)
- 17:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці
Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)
2 травня
- 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей Господніх (12 Євангелій)
3 травня
- 07:30 – Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 13:00 – 22:00 – освячення пасок
5 травня
- Освячення пасок після кожної св. Літургії
Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)
2 травня
- 07:00 – Утреня, Часи
- 10:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня
- 07:00 – Царські Часи
- 10:00 – Вечірня з винесенням Плащаниці ГНІХ
- 16:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 07:00 – Часи
- 09:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 14:00 – 20:00 – освячення пасок
Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)
2 травня
- 09:00 – Літургія Св. Василія Великого з вечірнею
- 18:00 – Утреня Страстей Господніх
3 травня
- 08:00 – Царські часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 09:00 – св. Літургія Василія Великого з вечірнею
- з 14:00 – свячення пасок
5 травня
- 06:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня
- 08:00, 10:00, 12:00 – Божественна Літургія. По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання.
Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21)
2 травня
- 08:00 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня
- 08:00 – Царські Часи
- 09:00 – Велика Вечірня з виносом Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 13:30 – 22:00 – Освячення пасок
- 22:30 – Надгробне
Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)
2 травня
- 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею
- 18:00 – утреня Страстей Ісуса Христа
3 травня
- 06:30 – Часи, Велика вечірня з виносом плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею
- 14:00 – 21:00 – Свячення пасок
5 травня
- 06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – Свята літургія Івана Золотоустого
Храм святої Анни УГКЦ (вул. Городоцька, 32)
2 травня
- 09:00 – Вечірня з літургією св. Василія Великого (сповідь)
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня
- 07:30 – Царськї Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська утрення
4 травня
- 07:30 – Вечірня з літургією св. Василія Великого (сповідь)
- 21:00 – Надгробне
- 12:00 – 21:00 – чин благословення пасок та іншої поживи
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а)
2 травня
- 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей ГНІХ (чит. Євангелій)
3 травня
- 08:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 14:00 – 20:00 – Свячення Пасок
- 20:00 – Надгробне і Утреня Пасхи. Божественна Літургія
5 травня
- 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – Божественна Літургія
6 травня
- 07:00, 09:00, 11:00, 18:00 – Божественна Літургія
Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Пасічна, 83)
2 травня
- 19:00 – Утреня Страстей Господніх
3 травня
- 08:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 17:00 – Освячення пасок
5 травня
- 08:30 – Воскресіння Господа Ісуса Христа. Освячення пасок
Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А)
2 травня
- 08:00 – Літургія Св. Василія Великого з Вечірнею. Сповідь
- 18:00 – Утреня. Страсті Господні. Читання 12-ти Страсних Євангелій
3 травня
- 08:00 – Царські Часи. Ізобразительні, Вечірня. Винесення плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська утреня
4 травня
- 08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Сповідь
- 13:00 – 21:00 – Освячення пасок
П'ятницький храм на Підзамче
2 травня
- 07:15 – Сповідь. Часи і Зображальні
- 08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія
- 17:00 –Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій
3 травня
- 07:30 – Царські Часи
- 08:30 – Вечірня з виносом Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня
- 07:30 – Сповідь
- 08:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія
- 13:00 – 22:00 – Освячення пасок
5 травня
- 06:30 – Надгробне
- 07:00 – Пасхальна Утреня
- 08:00, 10:00 – Божественна літургія. Освячення пасок
- 16:00 – Велика Вечірня
Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна, 2)
2 травня
- 07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 17:30 – Утреня Страстей
3 травня
- 07:30 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:30 – Єрусалимська утреня
4 травня
- 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 11:00 – 18:00 – Освячення Великодніх кошиків з інтервалом у 30 хвилин
5 травня
- 08:00 – Надгробне. Воскресна утреня
- 09:00 – Божественна Літургія
- 11:00 – Божественна Літургія