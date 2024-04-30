У травні 2024 року частині українських пенсіонерів перерахують пенсій. Зокрема зростуть пенсії для старших 70 років людей, якщо розмір їхніх виплат нижче за 10 340,35 грн на місяць.

ZAXID.NET із посиланням на дані Пенсійного фонду пояснює, кому і на скільки підвищать пенсії, починаючи з 1 травня.

Які надбавки передбачені в травні:

пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Такі компенсації встановлюють із дати досягнення 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу.

Надбавку до пенсії призначають автоматично, тому додатково до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.