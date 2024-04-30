Із 1 травня для більшості українців автоматично перерахують житлову субсидію на неопалювальний сезон. Якщо не змінилися дані про майновий стан або склад сім’ї, її призначать до 30 квітня 2025 року. Водночас є категорії людей, яким субсидію з 1 травня призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

ZAXID.NET із посиланням на Кабмін пояснює, хто і як буде отримувати субсидію із 1 травня.

На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник (член сім’) орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є переселенці;

кількість людей, які фактично живуть в домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення житлову субсидію надають на неопалювальний сезон і тим, хто має право на виплату, але в опалювальний сезон субсидії не отримував.

Якщо заяву на призначення субсидії подали впродовж двох місяців з початку неопалювального сезону, компенсація призначається з початку сезону, але не раніше.