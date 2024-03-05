У Мінцифри запевнили, що більше не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довжелезні анкети

Міністерство цифрової трансформації спростило функціонал сервісу державних послуг «Дія» для оформлення субсидії. Про це повідомила прес-служба відомства у вівторок, 5 березня.

Як розповіли у Мінцифри, послуга доступна для тих користувачів, хто оформлюватиме субсидію вперше. Тим українцям, які раніше подавали заяву про отримання субсидії онлайн чи офлайн, надсилати повторно її не треба.

«Зменшили кількість кроків із 21 до 7, тепер отримати послугу можна всього за 10 хвилин, адже більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично», – йдеться в повідомленні.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довжелезні анкети.

За його словами, послуга доступна для всіх українців, які жодного разу не оформлювали субсидію. Міністр також нагадав, що можливість оформити субсидію через «Дію» з’явилась ще у 2021 році. І відтоді команда розробників постійно покращує процес. Заяву на субсидію можна подати натиснувши тут.

Послуга реалізується Мінцифрою разом із Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні в межах «Проекту підтримки Дія» за фінансування уряду Японії.