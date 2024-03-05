Наразі фіксується збій у мобільному застосунку, проте сайт «Дії» працює справно

У вівторок, 5 березня, у роботі мобільного застосунку сервісу з надання державних послуг «Дія» стався збій. У додатку не можна отримати доступ до документів та інших послуг.

Застосунок не може відкрити усі наявні документи, послуги та інформацію, доступні в «Дії». При вході в додаток з’являється повідомлення «На жаль, сталася помилка».

Збої у роботі програми почалися приблизно о 14:15. Зазначимо, сайт «Дії» на момент публікації працює справно.

Сайт «Дії» працює

У коментарях під попереднім дописом у Telegram підтримка застосунку повідомила, що знає про проблему та працює над її усуненням. Наразі причини збою невідомі.

Оновлено. О 14:40 застосунок «Дія» оновили, повідомили у прес-службі додатка.

«Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь, застосунок працює, як завжди», – повідомили у прес-службі.

Збій тривав близько 30 хвилин.

Нагадаємо, востаннє збій у роботі застосунку стався 3 лютого, коли у «Дії» тривало голосування за учасника «Євробачення-2024». Через велику кількість охочих проголосувати сервери «Дії» не витримали, а додаток не працював до ранку 4 лютого. У глядацькому голосуванні тоді взяли участь понад 1,1 млн українців.