Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо може отримати 129–134 місця із 350 у Конгресі депутатів

На дострокових парламентських виборах в Іспанії, за даними екзитполів, перемагає консервативна опозиційна Народна партія (PP). Водночас ультраправі Vox можуть отримати достатньо мандатів, щоб разом із консерваторами сформувати парламентську більшість і прийти до влади. Такий сценарій означав би першу участь ультраправих у національному уряді Іспанії після завершення диктатури Франсіско Франко.

За даними опитування Sigma Dos для суспільного мовника RTVE та регіональних телеканалів FORTA, Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо може отримати 129–134 місця із 350 у Конгресі депутатів – нижній палаті парламенту. Два додаткові мандати можуть дістатися союзникам PP з Наварри – партії UPN.

Соціалістична партія прем'єр-міністра Педро Санчеса (PSOE), яка останніми місяцями зазнала удару через корупційні скандали, за прогнозами, отримає 119–124 мандати.

Ультраправий Vox на чолі із Сантьяго Абаскалем може здобути 44–48 місць, а лівий блок Frente Amplio – 10–11. Podemos, за прогнозом, не проходить до парламенту.

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Таким чином, PP, Vox та UPN разом можуть отримати 175–184 мандати. Для абсолютної більшості в Конгресі депутатів необхідно 176 голосів, тому результат залежатиме від остаточного розподілу місць.

Опитування Sigma Dos проводили серед 19,5 тис. дорослих іспанців упродовж 13–28 листопада.

Інше дослідження, проведене GESOP для газети El Periódico 25–27 листопада серед 900 респондентів, прогнозує Народній партії 130–138 місць, Vox – 47–57, соціалістам – 113–125, а Frente Amplio – 16–20. За цим прогнозом, консерватори та ультраправі можуть упевнено отримати парламентську більшість.

Нагадаємо, під час виборів 2023 року передвиборчі опитування також прогнозували більшість для PP і Vox, однак тоді цей прогноз не справдився.

За дві години до завершення голосування явка в Іспанії становила 68%, що приблизно на 15 відсоткових пунктів більше, ніж на виборах 2023 року в цей самий час. Це рекордний показник для такого часу голосування.

Ультраправа партія Vox на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступала на підтримку Києва. У 2022 році її лідер Сантьяго Абаскаль засудив російське вторгнення, підтримував військову та фінансову допомогу Україні й закликав до санкцій проти Росії. У 2023 році він також заявляв, що Іспанія має підтримувати Україну всіма можливими засобами.

Однак згодом риторика Vox змінилася. Партія стала більше наголошувати на необхідності мирних переговорів і критично ставитися до європейської стратегії підтримки України. У лютому 2026 року депутати Vox в Європарламенті утрималися під час голосування за резолюцію, яка підтверджувала військову та фінансову підтримку України.

У передвиборчій програмі Vox на парламентські вибори 2026 року немає згадок про Україну, Росію чи Володимира Путіна. У вересні представники партії також утрималися під час голосування в іспанському парламенті щодо угоди про технічну та фінансову співпрацю з Україною.

Vox входить до європейської групи «Патріоти за Європу», в якій також представлені партії Віктора Орбана та Марін Ле Пен. Ця політична група не має єдиної позиції щодо України, однак її представники загалом виступають за переговори та скептично ставляться до розширення військової підтримки Києва.

Водночас Vox має фінансові зв'язки з угорським політичним середовищем Орбана. У 2023–2024 роках партія отримала 13,5 млн євро кредитів на фінансування виборчих кампаній від угорського банку MBH. Іспанські журналістські розслідування також виявляли підозри щодо можливих зв'язків цього банку з російськими фінансовими структурами, хоча це не є доказом прямого фінансування Vox з боку Кремля.

Що стало причиною дострокових виборів в Іспанії

Парламентські вибори в Іспанії мали відбутися наступного року, однак прем'єр Педро Санчес розпустив парламент після поразки під час голосування за декрети, які передбачали посилення регулювання ринку житла. На тлі цього в країні тривали масові протести через проблеми з доступністю житла.

Vox зробила центральними темами своєї кампанії міграцію та критику державної політики. Партія звинувачує імміграцію в погіршенні доступу до житла та державних послуг, виступає за жорсткіший контроль над міграцією, централізацію державної влади, зниження податків і скасування низки соціальних реформ.

Народна партія натомість зосередила кампанію на корупційних скандалах у політичному оточенні Санчеса та обіцянках знизити податки. Її лідер Альберто Нуньєс Фейхоо позиціонував себе як передбачуваного політика, здатного забезпечити стабільне управління країною.

Санчес та ліві партії, які підтримують його уряд, закликали виборців захистити демократію та соціальні права, зокрема право на аборти, евтаназію та страйки. Вони також обіцяли продовжувати інвестувати в державні послуги.

Іспанці обирали 350 депутатів нижньої палати парламенту та 209 сенаторів. Право голосу мають понад 38,6 млн громадян. Виборчі дільниці працювали з 9:00 до 20:00, а понад мільйон виборців проголосували поштою.

Через різні інциденти, зокрема запізнення членів виборчих комісій та нестачу бюлетенів, на 15 дільницях голосування продовжили на кілька десятків хвилин.

Новий склад Конгресу депутатів має зібратися 23 грудня для обрання голови палати. Після цього король Філіп VI запропонує кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Для затвердження нового уряду в першому голосуванні необхідно щонайменше 176 голосів депутатів. У разі невдачі в другому голосуванні достатньо простої більшості. Якщо протягом двох місяців після першого голосування за кандидатуру прем'єра парламент не затвердить уряд, Іспанія проведе повторні вибори.