Росія атакувала тютюнову фабрику в Прилуках 29 листопада

У ніч на неділю, 29 листопада, та вранці російські війська атакували Прилуки Чернігівської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилася тютюнова фабрика міжнародної корпорації British American Tobacco. Про це повідомила пресслужба поліції Прилуцького району.

У поліції повідомили, що російські безпілотники влучили у промислове підприємство в Прилуках. Унаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа.

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Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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За даними «Суспільного», росіяни атакували тютюнову фабрику в Прилуках, яка належить міжнародній корпорації British American Tobacco.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни вдарили по підприємству «Геранями». Внаслідок чого горіли цехи, обладнання і складські приміщення підприємства.

Це вже другий удар по цьому підприємству протягом осені. Востаннє росіяни атакували фабрику 7 вересня.