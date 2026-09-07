Унаслідок ворожої атаки загорівся дах цеху тютюнової фабрики

Удень 7 вересня російські безпілотники атакували підприємство у Прилуках Чернігівської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа на тютюновій фабриці, що входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Як повідомляє Суспільне Чернігів із посиланням на працівників фабрики, вогонь охопив дах сигаретного цеху. На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу.

Під час атаки працівники підприємства перебували в укритті, тому серед них постраждалих немає. Одній із працівниць надали допомогу через гостру реакцію на стрес.

Водночас у поліції попередньо повідомили про постраждалу місцеву жительку. У момент російської атаки вона перебувала на зупинці громадського транспорту неподалік підприємства.

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Що відомо про фабрику British American Tobacco у Прилуках

Тютюнову фабрику в Прилуках заснували у 1889 році як «Товариство Рабіновича і Фраткіна». Згодом підприємство націоналізували, а після Другої світової війни відновили його роботу.

З 1957 року фабрика спеціалізується на виробництві сигарет. У 1993 році British American Tobacco Industries та колективне підприємство «Прилуцька тютюнова фабрика» створили спільну компанію – АТ «В.А.Т.-Прилуки».

До слова, 5 серпня Росія атакувала і знищила склади, де зберігалася продукція тютюнових компаній JTI Україна та «Імперіал Брендс Україна. Через знищення товару в окремих районах Києва виникли короткочасні перебої з постачанням продукції.