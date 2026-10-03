Цей вид зубрів занесений до Червоної книги України.

Увечері 1 жовтня на Львівщині вантажівка MAN збила зубра, який раптово вибіг на дорогу. Тварина загинула на місці. Про це повідомив начальник управління департамент екології та природних ресурсів ЛОВА Андрій Сенюк у фейсбуці, у суботу, 3 жовтня.

Аварія сталася 1 жовтня близько 22:15 на автодорозі Броди – Шептицький, поблизу 11-го кілометра. За попередньою інформацією, зубр вибіг на проїжджу частину з лісу. Внаслідок аварії вантажівка тварина загинула. Йдеться про п'ятирічного зубра європейського, вага якого становила близько 700 кг. Цей вид занесений до Червоної книги України.

Загиблий зубр належав до Лопатинської субпопуляції, яка живе у вільних умовах на території Малого Полісся у Бродівському районі Львівщини.

За охорону та догляд за зубрами відповідає Бродівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

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