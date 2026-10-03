Біля Дублян 71-річний водій Volkswagen на смерть збив 65-річного пішохода
Пішохід загинув на місці
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Аварія сталася близько 06:15
Вранці 2 жовтня поблизу Дублян автомобіль Volkswagen T4 збив пішохода. 65-річний чоловік загинув на місці ДТП. Про це повідомили у поліції, у суботу, 3 жовтня.
Аварія сталася близько 06:15 на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова» поблизу Дублян. За даними поліції, 71-річний водій Volkswagen T4 збив 65-річного мешканця Львова. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
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