Аварія сталася близько 06:15

Вранці 2 жовтня поблизу Дублян автомобіль Volkswagen T4 збив пішохода. 65-річний чоловік загинув на місці ДТП. Про це повідомили у поліції, у суботу, 3 жовтня.

Аварія сталася близько 06:15 на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова» поблизу Дублян. За даними поліції, 71-річний водій Volkswagen T4 збив 65-річного мешканця Львова. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.