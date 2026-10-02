Інцидент стався на посту в селищі Вилок Берегівського району

На Закарпатті зупинили автомобіль благодійної організації, маркований під швидку медичну допомогу, в якому перевозили двох чоловіків у СЗЧ. В одного з них вилучили автомат, гранати та сотні набоїв.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у п’ятницю, 2 жовтня, інцидент стався на контрольному посту селища Вилок Берегівського району – автівка їхала у напрямку кордону з Угорщиною. За кермом була 47-річна жителька Білої Церкви, яка працює асистенткою лікаря ветеринарної медицини благодійної організації, на яку зареєстрований автомобіль.

У багажному відсіку під ковдрою правоохоронці виявили двох військових у СЗЧ – 26-річного жителя Вилока та 34-річного мешканця Білої Церкви. Останній є керівником тієї ж благодійної організації. За сприяння закарпатця він мав намір незаконно перетнути кордон.

«Під час огляду автомобіля слідчі за участю спеціалістів вибухотехнічної служби та експерта-криміналіста вилучили автомат Калашникова, 11 магазинів до нього, понад 300 набоїв, дві ручні гранати та два запали до них. Також вилучили авто і мобільні телефони учасників події», – зазначили в поліції.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Військовослужбовців помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголосили підозру в дезертирстві (ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення. Керівнику благодійної організації також інкримінують незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 3 ст. 332 КК України). На водійку «швидкої» склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму.