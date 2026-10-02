Перевірте стан свого здоров'я, це найменше, що ми можемо для себе зробити

У вівторок, 6 жовтня, у Львові стартує загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров’я», яка триватиме до 10 жовтня. На 33 локаціях (перелік дивіться нижче) у спеціальних медичних наметах усі охочі мешканці Львівської громади зможуть безкоштовно пройти обстеження та отримати консультації лікарів.

Люди зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози, здати аналіз на феритин, оцінити ризики серцево-судинних захворювань, зробити електрокардіограму, пройти тестування на ВІЛ та гепатити B і C, пройти тестування на ПСА – простат-специфічний антиген, зробити тест на Helicobacter pylori, визначити групу крові та резус-фактор, пройти огляд у дерматолога, стоматолога, проконсультуватися з акушером-гінекологом лікарні святої Анни, повідомила пресслужба.

Де і коли можна буде зробити електрокардіограму (ЕКГ):

На певних локаціях під час «Тижня здоров’я» працюватимуть автомобілі швидкої допомоги, де можна буде зробити електрокардіограму (ЕКГ):

6 жовтня: пл. Ринок, вул. Широка (поруч з Левандівським ринком), вул. Галицька, 23 у Винниках, пр. Чорновола, 93;

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7 жовтня: вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Океан»), вул. Шептицького, 1 у Рудно, вул. Б. Хмельницького (поруч з АС-2 «Північний»), пр. Чорновола, 93;

8 жовтня: вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Ашан»), простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому, простір біля пам’ятника Іванові Франку, перехрестя вул. С. Бандери – вул. Ген. Чупринки;

9 жовтня: вул. Виговського, 29А, вул. Тершаковців, 1, вул. Сихівська, 18, вул. Шевченка, 358А;

10 жовтня: вул. Наукова (поруч з ТЦ «ВАМ»), Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром «Львів»), вул. Петлюри, 11 (поруч з ринком «Новий»), пр. Червоної Калини (поруч з ТК «Шувар»).

Перелік локацій і графік роботи медичних бригад