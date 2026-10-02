У Львові відбудеться «Тиждень здоров’я»: де і коли безплатно пройти обстеження
Лікарі чекатимуть із 6 по 10 жовтня у спеціальних медичних наметах на 33 локаціях
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У вівторок, 6 жовтня, у Львові стартує загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров’я», яка триватиме до 10 жовтня. На 33 локаціях (перелік дивіться нижче) у спеціальних медичних наметах усі охочі мешканці Львівської громади зможуть безкоштовно пройти обстеження та отримати консультації лікарів.
Люди зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози, здати аналіз на феритин, оцінити ризики серцево-судинних захворювань, зробити електрокардіограму, пройти тестування на ВІЛ та гепатити B і C, пройти тестування на ПСА – простат-специфічний антиген, зробити тест на Helicobacter pylori, визначити групу крові та резус-фактор, пройти огляд у дерматолога, стоматолога, проконсультуватися з акушером-гінекологом лікарні святої Анни, повідомила пресслужба.
Де і коли можна буде зробити електрокардіограму (ЕКГ):
На певних локаціях під час «Тижня здоров’я» працюватимуть автомобілі швидкої допомоги, де можна буде зробити електрокардіограму (ЕКГ):
6 жовтня: пл. Ринок, вул. Широка (поруч з Левандівським ринком), вул. Галицька, 23 у Винниках, пр. Чорновола, 93;Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
7 жовтня: вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Океан»), вул. Шептицького, 1 у Рудно, вул. Б. Хмельницького (поруч з АС-2 «Північний»), пр. Чорновола, 93;
8 жовтня: вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Ашан»), простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому, простір біля пам’ятника Іванові Франку, перехрестя вул. С. Бандери – вул. Ген. Чупринки;
9 жовтня: вул. Виговського, 29А, вул. Тершаковців, 1, вул. Сихівська, 18, вул. Шевченка, 358А;
10 жовтня: вул. Наукова (поруч з ТЦ «ВАМ»), Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром «Львів»), вул. Петлюри, 11 (поруч з ринком «Новий»), пр. Червоної Калини (поруч з ТК «Шувар»).
Перелік локацій і графік роботи медичних бригад
|
№ з/п
|
Місце розміщення
|
Дата розміщення
|
Час роботи
|
1.
|
пл. Ринок
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
2.
|
пл. Митна
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
3.
|
вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Океан»)
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
4.
|
с. Рудно (на перетині вул. А. Шептицького – вул. Огієнка)
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
5.
|
пр. Червоної Калини (поруч з ТЦ «Зубра-центр»)
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
6.
|
пр. В. Чорновола, 93
|
6−7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
7.
|
вул. Широка (поруч з Левандівським ринком)
|
6 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
8.
|
м. Винники, вул. Галицька, 21−23
|
6 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
9.
|
пр. В. Чорновола (поруч з готелем «Львів»)
|
6 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
10.
|
м. Дубляни (поруч з ЦНАП)
|
7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
11.
|
вул. Б. Хмельницького (поруч з АС-2 «Північний»)
|
7 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
12.
|
вул. Т. Шевченка, 60 (поруч із супермаркетом «Сільпо»)
|
7−8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
13.
|
площа перед ЛНУ імені Івана Франка
|
8−9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
14.
|
вул. Т. Шевченка (поруч з ТЦ «ВАМ»)
|
8−9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
15.
|
вул. Сихівська (поруч з ТЦ «Сихів»)
|
8−9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
16.
|
простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому
|
8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
17.
|
вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Ашан»)
|
8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
18.
|
перехрестя вул. С. Бандери – вул. Ген. Чупринки
|
8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
19.
|
вул. Тракт Глинянський (поруч з АТБ-Маркет)
|
8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
20.
|
вул. Б. Грінченка (поруч зі Збоїщанським ринком)
|
8 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
21.
|
вул. В. Симоненка (площа біля ліцею імені Василя Симоненка)
|
9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
22.
|
площа на перетині вул. І. Виговського – вул. Є. Патона
|
9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
23.
|
вул. Пасічна (сквер біля храму Благовіщення Пресвятої Богородиці)
|
9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
24.
|
вул. Тершаковців, 1
|
9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
25.
|
вул. Стрийська, 109
|
9 жовтня
|
11.00 – 18.00
|
26.
|
Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром «Львів»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
27.
|
вул. Стрийська (торгово-офісний центр «Фабрік»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
28.
|
вул. Білогорща (поруч з Народним домом Білогорща)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
29.
|
вул. С. Петлюри (поруч з ринком «Новий»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
30.
|
вул. І. Виговського (поруч з ринком «Південний»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
31.
|
вул. Наукова (поруч з ТЦ «ВАМ»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
32.
|
пр. Червоної Калини (поруч з ТК «Шувар»)
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00
|
33.
|
площа на перетині вул. Мазепи – вул. П. Орлика
|
10 жовтня
|
10.00 – 15.00