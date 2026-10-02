Будинок звели у кінці XIX ст. у єврейській дільниці

У Львові відновили розпис у під’їзді кам’яниці на вул. Котлярській, 10 із панорамою Єрусалиму. До Другої світової війни цей район був єврейською дільницею, а будинок належав юдеям. Про відновлений розпис ZAXID.NET розповів реставратор Юрій Ткач.

Роботи тривали три тижні. За словами реставратора, картина добре збереглася, однак під час побілки під’їзду комунальники сильно захляпали її вапном. Водночас самі мешканці будинку берегли розпис у радянський час: не дозволили його замалювати чи знищити та власними силами намагалися підтримувати його стан. Стінопис мав потертості та незначні пошкодження. Його відновлення профінансував директор «Креативної фабрики "Вікторія"» Анатолій Богач.

Розпис мав багато набризок побілки

Панорама Єрусалиму зображена на стіні під’їзду на останньому поверсі. Для євреїв це не лише декоративна оздоба, а й символічне зображення Землі обітованої. За інформацією краєзнавців, у цій будівлі свого часу працювала єврейська школа.

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«Помітно, що цю картину розташували у спеціальній ніші на стіні. Значить, її створення запланували відразу, під час будівництва кам’яниці», – наголосив Юрій Ткач.

На розписі зображені будівлі і природа Єрусалима (фото Юрія Ткача)

Як припускає історикиня архітектури Тетяна Казанцева, авторами розпису могли бути брати Флеки, які працювали з Юліаном Захаревичем у Львівській політехніці.

Стіни та стеля біля панорами також були оздоблені розписами. Юрій Ткач відновив частину зображення, щоб показати, як виглядав під’їзд у минулому.

Розписи стелі та стін біля панорами Єрусалима (фото Юрія Ткача)

У будинку також збереглися оригінальна плитка та дерев’яні різьблені балясини. У 2022 році там відновили розкішну браму з дерев’яною різьбою та ковальськими елементами. На ній є монограма SJ, а на склі – дата 1895 року. Ще одна брама, що веде у внутрішнє подвір’я, має вітражі.

Відновлена головна брама кам'яниці на вул. Котлярській, 10 (фото Олега Яськіва)

Кам’яницю на вул. Котлярській, 10 звели наприкінці XIX століття. У цей період сформувалася й сама вулиця: її заклали 1885 року на місці садів та майстерень із виробництва котлів. Саме це, ймовірно, й дало назву вулиці. Котлярська була торговельно-ремісничою дільницею. Тут працювали палітурники, кравці, слюсарі, ювеліри, молочарні, ресторани, майстерні та фабрики.