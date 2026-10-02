Земельна ділянка розташована в північно-східній частині міста, неподалік від траси Київ-Чоп

Миколаївська міська рада продала земельну ділянку площею 1,46 га. Ділянку купила харківська фірма «Армалітас», що займається виробництвом композитної арматури і сітки.

Ділянку площею 1,46 га на вул. Лисенка у місті Миколаїв на Львівщині виставили на продаж 2 вересня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі». Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Стартова ціна лоту становила понад 3,7 млн грн. Відтак, згідно з експертною оцінкою, ринкова вартість земельної ділянки за метр квадратний сягнула 258,2 грн. До слова, вартість земельних ділянок, схожих за місцем розташування на Львівщині, становить від 230 до 410 грн за метр квадратний.

Фото зі сторінки аукціону

Аукціон провели 1 жовтня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. В аукціоні взяли участь троє учасників – ТзОВ «Лайт Софт Креатив», ТзОВ «2Універсум» та ТзОВ «Армалітас». Переможна ставка компанії «Армалітас» за ділянку становила понад 4,6 млн грн (316 грн за метр квадратний). Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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З оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована в північно-східній частині міста, неподалік від траси Київ-Чоп. Від центральної частини міста до неї близько 2,5 км. Додамо, що міськрада вперше виставляла на аукціон цю ділянку наприкінці липня 2026 року, але через відсутність учасників торги не відбулися.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Армалітас» зареєстрована у Харкові наприкінці вересня 2022 року. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є Сергій Нікітін. На сайті зазначено, що компанія займається виготовленням композитної арматури і сітки, які широко використовуються у будівництві.