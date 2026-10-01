У Львові 37-річному пацієнту виконали другу родинну пересадку нирки
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 жовтня
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У четвер, 1 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вирок оголосили. Крім ув’язнення Зінченку присудили ще й виплату компенсації родині Ірини Фаріон.
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