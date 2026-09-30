Про продаж житла стало відомо з рекламних оголошень у соцмережах та сайту проєкту

Компанія «Львів резорт» розпочала продаж квартир та котеджів у новому житловому комплексі у Брюховичах біля Львова. Представники компанії раніше запевняли, що на території колишнього профілакторію планують звести відпочинково-оздоровчий комплекс. Про це повідомило NGL.media.

Йдеться про ділянку загальною площею понад 3,5 га на вул. Лікарській, 8 у Брюховичах, яку «Львів резорт» придбав у червні 2024 року. Компанія зареєстрована у Дніпрі і раніше називалася «Агроекосоя». Її власником та керівником є Ігор Пономаренко.

Про продаж житла у новому комплексі в Брюховичах стало відомо з рекламних оголошень у соцмережах. На сайті проєкту об’єкт також позиціонують як житловий комплекс. Водночас забудовник отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу, де мало бути СПА, басейни, фітнес-зали та будинки з апартаментами.

Ще у 2024 році, до отримання МУО, представник компанії на зустрічі з мешканцями селища та представниками Львівської міської ради заявляв, що будувати житло на цій ділянці не планують, а йдеться лише про апарт-готель. Проте, як згодом з’ясувалося, винайняти апартаменти на добу чи кілька днів у цьому комплексі не можна.

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«Якщо ви плануєте просто як інвестицію, то оренда у нас передбачена тільки помісячно, подобової оренди не буде, тому що люди купують собі для життя», – повідомила менеджерка журналістам.

Загальний вигляд будівництва житлового комплексу Lviv Resort у березні 2026 року. Фото NGL.media

У коментарі журналістам NGL.media власник та директор компанії, що будує комплекс, Ігор Пономаренко, підтвердив інформацію відділу продажу та заявив про те, що початкові плани щодо терміну оренди змінилися. Відтак орендувати апартаменти у комплексі можна буде на термін від року. Він також заявив, що «Львів резорт» має право збудувати на ділянці 30% житла.

«Зі 135 (апартаментів – ред.) це буде всього-на-всього 42 квартири», – зазначив Ігор Пономаренко.

Під час нещодавньої публічної зустрічі за участі заступника міського голови з питань містобудування Любомира Зубача забудовник запевняв, що у комплексі будуть лише готельні апартаменти. За їхніми словами, реклама об’єкта як житлового комплексу є лише маркетингом. Водночас, за словами Любомира Зубача, оренда апартаментів щонайменше на рік фактично означатиме постійне проживання, що не відповідає рекреаційному призначенню землі.

«У чому різниця між житловим призначенням і рекреацією, між житлом і апартаментами – це, власне, різниця між постійним і тимчасовим проживанням. Коли ви сьогодні на зустрічі кажете, що це буде мінімум рік (оренди – ред.), то це з точки зору здорового глузду означає, що це є постійне проживання. Але формат “один рік” говорить мені про те, що ви хочете робити… не буду говорити “житло”… але локацію для постійного проживання. І це не є ОК, бо це є рекреаційна земля. З точки зору міста – якщо хтось будує житло, то ми комунікуємо із забудівельниками про інвестиції в інфраструктуру», – зазначив Любомир Зубач.

До слова, як з’ясували журналісти, власник і директор «Львів резорт» Ігор Пономаренко влітку 2025 року уклав із прокурором угоду про визнання винуватості у справі, де його та ще двох фігурантів обвинувачували в колабораційній діяльності. За матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, одним з трьох обвинувачених був Дмитро Безрідний, колишній власник «Львів резорт». Зазначається, що фірма «Алькорплюс» Дмитра Безрідного через посередника продала металевий профіль російській компанії. У суді Ігор Пономаренко стверджував, що не знав про продажі в Росії, хоча й уклав угоду з прокурором.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Пономаренко є співвласником НВП «Геосфера», одноосібним засновником «Юкрейн Енерджи Компані» і ПБГ «Міське будівництво». В останній компанії до березня цього року власниками були Іван і Теймураз Гветадзе з Донецька.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, що брати Гветадзе були депутатами від «Партії регіонів», а Іван Гветадзе є співзасновником донецького ТОВ «Міжнародний молодіжний центр “Донбас”», де одним із його партнерів є колишній «міністр освіти» так званої «ДНР» Ігор Костенок.