Поліція шукає зловмисників

У Чернівцях 28 вересня невідомі розтрощили протирадіаційне укриття Центральної дитячої бібліотеки. Воно розташоване на вулиці Сергія Скальда, 28. Про випадок вандалізму повідомили в Чернівецькій міській раді.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними мерії, зловмисники зламали двері до підсобки, пошкодили двері в теплопункт, а також повністю знищили санвузол – проламали двері та вщент розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало.

У міськраді наголосили, що нищити укриття під час війни – неприпустимо. «Зараз ми підраховуємо остаточну суму збитків. Вже звернулися до правоохоронних органів. Винуватці мають бути знайдені та покарані. Якщо вам відомо бодай щось про цей інцидент чи осіб, причетних до нього, напишіть нам у приватні повідомлення в соцмережах або зателефонуйте на цілодобову лінію 15–80», – йдеться у повідомленні.



У мерії Чернівців також зазначили, що на ремонт цього сховища протягом 2024–2025 років витратили близько 500 тис. грн. Там провели поточний ремонт, профілактичні вимірювання та вмонтували нову протипожежну сигналізацію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі ZAXID.NET в поліції Чернівецької області розповіли, що за фактом пошкодження укриття відкрили кримінальне провадження за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки). Покарання за такий злочин – штраф до 68 тис. грн, громадські чи виправні роботи до 2 років, або ж обмеження чи позбавлення волі до 3 років. Наразі зловмисників розшукують.