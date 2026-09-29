Партія відкликала Тараса Чолія з депутатства через порушення партійної дисципліни

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Української Галицької партії та визнав протиправною участь колишнього партійця Тараса Чолія в засіданні сесії Львівської облради 27 лютого 2024 року та ухвалення рішень з врахуванням його голосу. Про це йдеться в постанові апеляційного адмінсуду від 23 вересня 2026 року.

За матеріалами справи, Українська Галицька партія звернулася з адміністративним позовом до Львівської облради, у якому просила визнати протиправною реєстрацію свого колишнього партійця Тараса Чолія на засіданні сесії 27 лютого 2024 року та врахування його голосу під час ухвалення рішень.

А саме УГП просила визнати протиправним та скасувати два рішення Львівської облради, ухвалені з врахуванням голосу Тараса Чолія ­– про дострокове припинення повноважень депутата ЛОР Олександра Тіщенка та про реорганізацію комунального закладу «Львівський обласний будинок учителя» через приєднання до комунального закладу «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека».

Позовні вимоги УГП обґрунтувала тим, що ще в січні 2022 року конференція обласної організації партії, а також політрада прийняли рішення щодо відкликання за народною ініціативою Тараса Чолія як депутата Львівської облради.

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Тому з моменту рішення політради та передачі документів до Львівської обласної територіальної виборчої комісії повноваження Тараса Чолія як депутата Львівської облради припинились. Відповідно 27 лютого 2024 року Львівська облрада не мала права допускати його до участі в сесії.

Львівський окружний адміністративний суд 19 грудня 2024 року у задоволенні адміністративного позову УГП відмовив. Але Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу УГП – скасував рішення суду першої інстанції, визнав протиправними дії Львівської облради щодо реєстрації Тараса Чолія на засіданні сесії 27 лютого 2024 року та врахування його голосів при ухваленні рішень. Також суд стягнув з Львівської облради понад 6 тис. грн судового збору. Водночас суд відмовився дати оцінку законності ухвалення згаданих двох рішень обласної ради.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з дати її ухвалення.

Нагадаємо, у січні 2022 року УГП прийняла рішення про відкликання п'ятьох депутатів Львівської облради через порушення партійної дисципіліни. Причиною стало те, що депутати всупереч застереженням керівних органів партії увійшли у неформальну коаліцію з «Європейською солідарністю», «Слугою народу» та іншими партіями.