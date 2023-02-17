44-річний Тарас Чолій мобілізований у 103 львівську бригаду ТрО, але бере участь у сесіях обласної ради

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував призупинення рішення політради Української Галицької партії про відкликання депутата Львівської облради Тараса Чолія. Таким чином депутат вважається відкликаним і, відповідно до закону, не може брати участі у сесіях обласної ради.

Про рішення суду першим повідомив один із львівських Telegram-каналів, пізніше цю інформацію ZAXID.NET підтвердив голова УГП Ростислав Коваль.

Восьмий апеляційний адміністративний суд 9 лютого розглянув скаргу Української Галицької партії на ухвалу Львівського окружного адміністративного суду про забезпечення позову та скасував призупинення дії рішення політради партії про відкликання Тараса Чолія. Це рішення є проміжним у справі, тому нового депутата на місце Тараса Чолія обласна ТВК зможе оголосили лише після завершення розгляду справи по суті.

«Рішення партії вже не призупинено, тільки є заборона для ТВК визнавати депутатом наступного за списком до завершення розгляду страви. Відтак, згідно з прямою нормою закону, Тарас Чолій вважається відкликаним і не може брати участь у роботі обласної ради», – розповів Ростислав Коваль.

44-річний Тарас Чолій зараз проходить військову службу у 103-й львівській бригаді ТрО. Він розповів ZAXID.NET, що не знає про таке судове рішення і не готовий його коментувати.

Нагадаємо, що більше року тому політрада УГП прийняла рішення про відкликання п’ятьох депутатів Львівської облради (Тараса Чолія, Івана Щурка, Марії Кульчицької-Волчко, Юрія Фольварочного та Віталія Андрейка) за порушення партійної дисципліни та невиконання програми партії. Депутати-вигнанці оскаржили рішення партії в суді. Львівський окружний адміністративний задовольнив їхні заяви про забезпечення позову, зупинивши рішення політради УГП про їх відкликання. Тому вони продовжували залишалися депутатами і брали участь в голосуваннях.