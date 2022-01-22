Із шести депутатів УГП в облраді залишиться тільки одна обранниця

У суботу, 22 січня, відбулась конференція ЛОО Української Галицької партії, під час якої делегати проголосували за відкликання 5 депутатів Львівської облради, що входять до фракції УГП. Ідеться про Тараса Чолія, Івана Щурка, Марію Кульчицьку-Волчко, Юрія Фольварочного і Віталія Андрейка. Питання про відкликання депутатки від УГП Ірини Кравець на розгляд конференції не виносилось. Про це ідеться на офіційній Facebook-сторінці УГП.

Голова Головної Контрольної Комісії УГП Орест Друль перед голосуванням за відкликання депутатів представив результати перевірки їхньої діяльності за перший рік депутатської роботи. Згідно з ними, підставами для відкликання стали непідтримання зв’язку із ЛОО УГП, від якої депутати були обрані, невиконання обов’язків депутата, що визначені законодавством, та невідповідність практичної діяльності депутата основним засадам і принципам передвиборної програми ЛОО та програмі УГП.

«Ми йшли в органи місцевого самоврядування, аби відстоювати інтереси громади, а не служити олігархам чи місцевим політичним кланам. Депутати обласної ради, яких ми відкликаємо, мали інше бачення. Вони прийняли рішення піти на кулуарні домовленості та прислужувати більшості. Тим самим фракція УГП в обласній раді втратила суб’єктність та потрапила під тотальний контроль інших політичних сил. Ми сьогодні виправили помилку, яку допустили, бо прагнемо, аби бажання виборців, які нас підтримали бо прагнуть іншої політики, були реалізовані», – прокоментував голова політради УГП Ростислав Коваль.

Помилувана

Хоча меморандум про співпрацю з іншими політсилами у ЛОР підписали шестеро депутатів, Ірину Кравець УГП не відкликатиме. Як говорив раніше голова Політради УГП Ростислав Коваль, Ірина Кравець була єдиною депутаткою, яка упродовж року співпрацювала з партією.

Із чого все почалось

Намір відкликати депутатів ЛОР від УГП у партії озвучили понад рік тому. У грудні 2020 року новообрані депутати УГП у Львівській облраді, всупереч застереженням керівництва партії, підписали зініційований «Європейською солідарністю» меморандум про співпрацю та увійшли у фактичну коаліцію з «ЄС» та «Слугою народу». Після цього, 31 січня, конференція Львівської обласної організації УГП ініціювала відкликання своїх депутатів з Львівської облради.

Однак за законом відкликати обраного за партійним списком депутата керівництво може лише через рік після набуття ним повноважень, тобто у грудні 2021 року. Тож 7 грудня 2021 року партія почала процедуру відкликання, що складається з кількох етапів. Тепер рішення має затвердити вище керівництво партії, після чого його передадуть у місцеву територіальну виборчу комісію, що проінформує громадськість про відкликання депутатів упродовж 30 днів, якщо на перешкоді не стануть судові позови від сторін процесу.

Хто наступний?

Відповідно до законодавства, місце колишнього депутата ради має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або ж тервиборчком призначить проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.