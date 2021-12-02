Цього року грудень принесе усім нам не лише новий штам коронавірусу, збитки на Андрія і подарунки на Миколая, а й можливість підтвердити тезу, що народ – єдине джерело влади. Згідно зі законом «Про статус депутатів місцевих рад», від 2 грудня виборці Львівщини можуть ініціювати відкликання депутатів Львівської облради, що, на їхню думку, погано виконують свої обов'язки. А відкликати депутатів Львівської міськради виборці мають змогу від 25 листопада.

На таку нагоду деякі партії чекали ще від лютого – саме тоді УГП заявила про відкликання із Львівської облради Тараса Чолія і ще сімох депутатів за співпрацю із представником «ЄС» Григорієм Козловським. Та не лише керівництво партій, а й самі виборці можуть ініціювати відкликання нелюбого депутата. ZAXID.NET детально пояснює, як це зробити.

Чому саме тепер?

У першій частині статті 38 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» прописано, що відкликати депутата за народною ініціативою можна не раніше, аніж за рік після вступу ним у свої повноваження. Львівська міська рада у теперішньому складі розпочала (не без пригод) свою роботу 24 листопада 2020 року, а Львівська облрада 8 скликання провела перше пленарне засідання 1 грудня 2020 року.

Хто може відкликати депутата?

Згідно зі змінами у закону «Про статус депутатів місцевих рад» від 2020 року, відкликати депутата може не лише місцевий осередок партії, від якої він обраний, а й за народна ініціатива – тобто самі виборці.

Відповідно до законодавства, депутат представляє усіх мешканців громади і будь-хто може звертатись до будь-якого депутата у своїй місцевій раді, водночас ініціювати відкликання депутата можуть тільки виборці округу, де він обраний.

За що можна ініціювати відкликання депутата?

Закон передбачає кілька причини, через які місцевого депутата можна позбавити мандата:

Порушення Конституції чи законів України (для цього потрібне судове рішення, що набрало законної сили);

Пропуск понад половини пленарних засідань ради або невиконання депутатських обов’язків без поважних причин;

Невиконання передвиборчої програми, незвітування перед виборцями та відсутність робочих зустрічей із ними;

Депутат не увійшов до фракції партії, за виборчим списком якої обраний, або вийшов з фракції (стосується багатомандатного виборчого округу).

З чого почати?

Якщо одного ранку ви прокинулись і зрозуміли, що з таким депутатом ваш округ жити не може і пора йому скласти мандат, то почніть з організації зборів, де присутні виборці (мешканці округу, де обраний депутат) ухвалять рішення про пропозицію «звільнення» свого обранця.

Інформацію про дату, час і місце проведення зборів потрібно не пізніше, ніж за два дні до їх проведення, повідомити у місцевих ЗМІ. Журналісти, якщо захочуть, мають мати безперешкодний доступ на ваші збори.

Важливо, що і депутат, на якого ви маєте зуб, має право прийти на збори, скликані через нього, і навіть виступити на них – це гарантує закон. Тобто його теж потрібно поінформувати про збори, хоча те, чи прийде він, чи ні – на результат не впливатиме.

Кількість учасників зборів варіюється в залежності від того, про депутата якої – сільської, міської тощо – ради ідеться. Виборців має бути не менше:

30 у випадку сільської, селищної ради;

100 у випадку міської ради міста районного значення та районної у місті ради;

150 у випадку районної ради;

300 у випадку міської ради міста обласного значення та районної у місті ради;

400 у випадку обласної чи Київської або Севастопольської ради.

Тож подумайте, чи вдасться вам вмовити стільки сусідів, а також знайти приміщення для зборів, що відповідає карантинним нормам. До того ж, забороняється проводити такі збори в органах державної влади, місцевого самоврядування, у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

На зборах також потрібно визначити ініціативну групу, що ітиме далі за алгоритмом відкликання депутата. Кількість учасників такої групи також залежить:

У випадку сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради у складі групи має бути не менше 10 людей;

У випадку районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – не менше 50;

У випадку обласної чи Київської, Севастопольської міської ради – не менше 100.

Припильнуйте, аби до ініціативної групи не потрапили посадовціі та службовці ані державного, ані місцевого рівнів, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів – це заборонено законодавством. Так само закон забороняє звільняти з роботи чи переводити на нижчу посаду людей, які є членами ініціативної групи, через таку їхню політичну активність. Тобто боятись не потрібно.

Якщо хоче партія

Коли ж депутата вирішила відкликати партія, від якої його обрали, то її місцевий осередок має провести збори чи конференцію, де за відкликання проголосують не менше, аніж дві третини присутніх делегатів. Протокол цих зборів надсилається на розгляд вищому керівництву партії. Депутат, якого хочуть відкликати, має право прийти і на збори/конференцію, і бути присутнім, коли вище керівництво політсили вирішуватиме його депутатську долю.

Розкажіть усім

Про те, яку потужну роботу ви із сусідами виконали, потрібно повідомити місцеву територіальну виборчу комісію – не пізніше, аніж за три дні після зборів. Це ж правило стосується і партії, яка хоче відкликати депутата. До повідомлення потрібно додати витяг з протоколу зборів із датою їх проведення, кількістю учасників, перебігом, персональним складом ініціативної групи та змістом рішення зборів.

Наступного дня після отримання повідомлення голова місцевого тервиборчкому має зібратись з духом і офіційно повідомити депутатові про ініціативу з його відкликання. Також він має попередити місцеву раду, обранець якої може невдовзі скласти мандат.

«Підпишіться, будь ласка»

Відповідно до законодавства, щоб відкликати депутата потрібно зібрати більше підписів, аніж для того, аби його обрати (тому, власне, перед виборами треба двічі подумати, за кого голосувати). У випадку багатомандатного виборчого округу потрібно зібрати кількість підписів, більшу за виборчу квоту, визначену під час проведення виборів, на яких обрали вашого депутата.

Підписи ініціативна група може починати збирати наступного дня після того, як тервиборчком поінформовано про наміри позбутись депутата. Не можуть збирати підписи посадовці органів держвлади або місцевого самоврядування (та й в ініціативну групу вони не мали потрапити). Також не можна збирати підписи у владних органах, на підприємствах, в установах та організаціях (окрім партійних). Як і проведення зборів, збір підписів заборонено проводити у місцях, де людям виплачують гроші.

Якщо ідеться про відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради на це є 10 днів. У випадку районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – 20 днів; обласної, Київської чи Севастопольської міськради – 30.

Збирати підписи закон вимагає не абияк, а на підписних листах, де виборець, який підтримує ваше прагнення відкликати депутата, має вказати своє повне ім'я, прізвище і по-батькові, дату народження, громадянство, паспортні дані, адресу проживання і поставити підпис і дату. Без усіх даних його підпис не врахується. Так само не буде враховуватись підпис людини, яка не є виборцем вашого багатомандатного округу. Підроблені підписи і кілька підписів від однієї людини – теж «пролітають».

Нагадаємо, що вимагати і отримувати гроші, товари або послуги за підпис про відкликання депутата, так само, як і залякувати виборця – заборонено законом.

Зібрані за всіма правилами підписи передаються у тервиборчком, де організовують вибіркову перевірку їх достовірності за допомогою поліції – правоохоронці вибірково опитують людей, які заповнили підписні листи, і повідомляють про результати виборчу комісію. На перевірку є не більше 5 днів. Якщо є будь-які відхилення від букви закону, то підписи не враховуються.

Загалом тервиборчком має відреагувати на зібрані підписи у такі терміни:

10 днів від дати отримання матеріалів у випадку сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради;

20 – у випадку районної, міської (міста обласного значення), районної в місті;

30 – у випадку обласної, Київської чи Севастопольської міськради.

Так або ні

Коли сплив термін розгляду матеріалів, тервиборчком оприлюднює своє рішення – якщо голосів достатньо і вони зібрані без порушень, то депутата відкликають за народною ініціативою і він змушений скласти мандат. У разі будь-яких порушень відповідь тервиборчкому буде «ні». Але не засмучуйтесь – ви може будь-коли почати процедуру знову.

Якщо ініціатива про відкликання депутата ішла від партії, то рішення ухвалює вище керівництво політсили і передає його у відповідний тервиборчком, що інформує про рішення місцевих ініціаторів.

Важливо, що якщо тервиборчком, до якого ви звертаєтесь, робить щось не те або ж нічого не робить, ви можете оскаржити це в суді.

Отже, процедура відкликання депутата місцевої ради може тривати кілька місяців. Та важливо, що виборці таки можуть домогтися цього.

Хто наступний?

Місце вже колишнього депутата ради, відповідно до законодавства, має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або ж тервиборчком призначить проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі. Сподіваємось, із наступним вашим депутатом буде менше мороки.