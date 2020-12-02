Якщо ще на ранок вівторка, 1 грудня, і була інтрига, хто очолить найвищий представницький орган Львівщини, то згодом все стало зрозуміло – шоу виявилося дуже добре режисованим і контрольованим з боку партійних босів «Європейської солідарності» та її нових союзників – «Слуги народу» та «Батьківщини».

«ЄС», яка упродовж виборчої кампанії не просто жорстко, на межі фолу, критикувала «зелену владу», але й звинувачувала інші конкуруючі партії у таємній співпрації зі «Слугою народу», тепер увійшла з нею у коаліцію. А більшість депутатів інших партій виявилися запрошеними гостями на чужому святі життя.

Головне питання: хто?

Вранці у стінах Львівської облради відчувалася інтрига: хто, хто ж стане новим головою обласної ради!? Однозначної відповіді на це питання не було. Навіть досвічені працівники апарату, які пережили не одні вибори і, здається, вже бачили у цих стінах все, у невіданні знизували плечима.

Попри те, що засідання було заплановане на 11:00, депутати сходилися ще перед 10:00 – новообрані і «старожили», хто у вишиванці, хто при краватці, а хтось і зовсім не по-святковому. Приміряли місця, хтось обурювався, що не біля того посадили.

Уже екс-голова облради Олександр Ганущин, який пройшов в облраду від «ЄС», зустрічав депутатів у холі все ще як господар – спілкувався, усміхався, часом навіть дуже голосно сміявся, а в самого, напевно, на душі кішки шкребли. Кілька днів дперед тим він прямо заявив у пресі про своє бажання керувати обласним парламентом на другий термін. Ходили чутки, що Ганущин наполегливо намагався заручитися підтримкою лідера партії Петра Порошенка. Але в партії вирішили інакше.

Вранці до облради завітав і голова обласного осередку «ЄС» Олег Синютка – зібрав фракцію на передсесійне засідання. Ще раніше фракція офіційно висунула кандидаткою на голову облради його протеже Ірину Гримак, яка працювала з ним у ЛОДА. У стінах облради Синютка затримався на весь день, особисто спостерігаючи весь процес обрання керівництва ЛОР.

Ущент набитий сесійний зал перед початком вирував запитаннями і припущеннями: «Що то буде?». «Що, що – коронавірус!», – жартував хтось у відповідь. «То ли еще будет…», – прогнозували інші, оцінюючи передсесійну обстановку.

У холі диригент підбадьорював хористів «Дударика» співати гімн жвавіше: «Ану бадьоріше, чи ви хочете, щоб вони так працювали?!».

Господар нової ЛОР?

Після засідання фракції «ЄС» першими з кабінету виходять Олег Синютка та новообраний депутат, якого вважають одним із спонсорів партії у Львові, Григорій Козловський. Обоє задоволені – тримають ситуацію під контролем.

На фоні депутатів Григорій Козловський вирізнявся своїм епатажним виглядом і поведінкою. У яскравому синьо-голубому костюмі і червоній краватці він походжав, заклавши руки за спину, приглядався, наче хотів продемонструвати – хто в хаті господар.

Григорій Козловський на першому засіданні сесії ЛОР після окроплення свяченою водою (фото ZAXID.NET)

Григорій Козловський привітався обіймами по-черзі з трьома заступниками голови ЛОДА – Тарасом Гренем, Юрієм Холодом та Андрієм Годиком, а згодом, прямо під час засідання, про щось довго шепотівся з головою ЛОДА Максимом Козицьким, який також став депутатом облради і очолив фракцію «Слуги народу» (це не суперечить законодавству)… Як пізніше виявилося, усе неспроста.

Почали

Розпочав голова Львівської обласної ТВК Андрій Лозинський оголошенням результатів виборів. На засідання прийшли 83 із 84 зареєстрованих депутатів.

«Шановні депутати, я вас вітаю і бажаю плідної праці. Щоб ви пам’ятали своїх виборців, які за вас голосували. 29 років наша влада обіцяє щось робити, але нічого не робить. Отож станьте тою каденцією¸ яка змінить ситуацію на Львівщині на краще», – пафосно завершив Андрій Лозинський.

Після усіх формальностей центральне крісло у тимчасовій президії зайняла Ірина Гримак, перебравши на себе головування. Помітно хвилювалася, промовляла голосно і емоційно, кілька разів ледь не зірвалася на крик, але вчасно стрималася.

Особливо хвилюючим для неї був момент висунення кандидатів на посаду очільника облради. Керівник фракції «ЄС» Олег Дуда озвучив її кандидатуру.

«Є ще пропозиції від фракцій щодо кандидатів на посаду голови?», – запитала після цього тимчасова головуюча Ірина Гримак.

Олександр Ганущин сидів тихо поміж депутатів, мовчки споглядачи на Гримак у його колишньому кріслі у президії…

І тут взяв слово голова фракції «Свобода» Олег Панькевич, висунувши альтернативну кандидатуру – завідувача кафедри Львівської політехніки, свободівця Йосифа Ситника.

За всім процесом уважно спостерігав Олег Синютка.

Палиці в колеса від «Свободи»

Фракція «Свобода» спробувала додати несподіванки у сценарій розвитку подій. Але ця спроба виявилася не дуже добре підготовленою та кволою. Свободівці наполягли, аби перед таємним голосування за голову ЛОР надали слово кандидатам на цю посаду. У цьому їх підтримала «Самопоміч».

«Складається така думка, що дехто ще нічого не отримав, але вже у Львівській області все поділив…», – заявив у своєму виступі Йосиф Ситник, зробивши закид у бік «ЄС». Він закликав консолідуватися «заради вирішення проблемних питань області, а не навколо кланів».

Про об’єднання зусиль багато говорила і кандидатка від «ЄС» Ірина Гримак.

«Я чітко розумію, що перед нами стоїть одне завдання – об’єднатись для збереження української мови, української культури, державної території та збереження українства в цілому», – заявила вона у своєму виступі, хоч жодне зі згаданих нею питань не належить до компетенції обласної ради.

Перед початком таємного голосування свободівець Олег Панькевич повідомив про можливу політичну корупцію та запропонував усім депутатам ставити у бюлетенях однакові позначки, «щоб унеможливити зовнішній контроль».

Як згодом стало відомо, позначки у бюлетенях, cправді, виявилися дуже специфічними. У результаті можна припустити, які фракції голосували за Ірину Гримак: «ЄС», «Слуга народу» і «Батьківщина» (24+9+7). Так виглядає, що голосів долали «За майбутнє», «Голос» та УГП. «Свобода» підтримала свого кандтдата, а «Самопоміч» – жодного із претендентів.

Специфічні позначки у бюлетенях під час обрання голови ЛОР (фото оприлюднив Йосиф Ситник)

«Гидко, що новоскликана Львівська облрада починає саме так свою роботу. Прогнозовано, звичайно, великих ілюзій не плекав, бо бачив і аналізував депутатський склад найбільшої фракції облради. Але мені як оптимісту хотілось вірити в краще. На жаль», – прокоментував пізніше у Facebook такі підходи до голосування голова фракції «Самопоміч» Любомир Зубач.

Поки голоси рахували, квіти від Григорія Козловського вже чекали

Поки підрахунок голосів за голову обласної ради ще тривав, у холі активно готувався брифінг Ірини Гримак як нової очільниці ЛОР. Тим часом у коридорі перед сесійним залом вже чекав невідомий чоловік у чорному, чи то помічник, чи охоронець, з пишним букетом білих троянд.

За підсумками таємного голосування Ірину Гримак підтримав 61 депутат, а Йосифа Ситника – лише 5, хоча фракція «Свобода», яка його висунула, налічує шість депутатів. Жодного з двох кандидатів не підтримали 13 депутатів (ймовірно, «Самопоміч» та НРУ).

Багато-хто в кулуарах був здивований високою підтримкою Ірини Гримак, навіть жартували, що місцеві партійні боси перестрахувалися на всі 200%. Як згодом стало зрозуміло, тут не обійшлося без підтримки «слуг».

Першим новобрану голову привітав голова фракції «ЄС» Олег Дуда, а відразу за ним – депутат від «ЄС» Григорій Козловський, який подарував їй вже згаданий вище букет білих троянд.

Григорій Козловський серед першийх привітав Ірину Гримак з обранням (фото ZAXID.NET)

«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте – у її процвітанні, добробуті, стабільності, у її просто такій суспільній теплоті», – запевнила Ірина Гримак у виступі після обрання. Судячи з виразів облич депутатів, дехто її слова сприйняв як погрозу.

Після перерви новообрана голова не забула подякувати попередньому очільнику облради Олександрові Ганущину, запевнивши: «Вектор точно змінювати не збираємося».

Меморандум як прикриття

У перерві засідання, перед обранням заступників, представники п’яти з дев’яти фракцій підписали зініційований «ЄС» декларативний меморандум про співпрацю. До «ЄС» долучилися «Батьківщина», НРУ, «Голос» та УГП, хоча остання партія раніше заявляла про неможливість союзництва з ЄС», «Батьківщиною» та НРУ. Представники «Слуги народу» моморандуму не підписували, що не завадило цій партії отримати посаду заступника голови – виявилось це, щоправда, трохи пізніше.

Ірина Гримак перед телекамерами заявила про «історичну мить» об’єднання демократичних проєвропейських сил, які мають намір «працювати на розвиток громади Львівщини і показувати добрий приклад на всю українську землю».

І лише після цього перейшли до обрання заступників голови облради. Перш ніж озвучити кандидатури, Ірина Гримак зробила довгу підводку – заговорила про демократію та те, що Львівщина має показати «дуже позитивний приклад».

«Тому я як голова обласної ради, розуміючи всю свою відповідальність, хочу представити дуже позитивний приклад того, як потрібно об’єднуватися навколо більшості і як потрібно дати можливість проявити свою роботу у меншості», – заявила вона.

Після цього представила на посаду першого заступника Євгена Гірника від «Батьківщини», а на посаду заступника – Юрія Холода від «Слуги народу».

Нові заступники і демарш НРУ

Після озвучення кандидатів на заступників про свій демарш заявила одна з фракцій – підписантів меморандуму. Голова фракції НРУ Роман Филипів пояснив, що підтримка кандидата від «Слуги народу» суперечить принципам, з якими партія йшла до виборця.

«Перед підписанням меморандуму мені говорили, що заступника будуть обирати з членів-коаліціантів. Але слова розходяться з ділом… Хотів би, щоби кожен з нас подивився виборцю в очі і продемонстрував чітко свою позицію, далекоглядність і послідовність», – заявив Роман Филипів.

Взяв слово і Олександр Ганущин, звернувшись, зокрема, до Григорія Козловського: «У залі може бути допущена якась помилка. Буває так, що цей зал, Григорію Петровичу, виправляє помилки сам. Буває так, що в цьому залі помилки допускаються і тоді їх виправляти набагато важче. Давайте добре подумаємо перед тим, що робити».

Обурення появою коаліції «ЄС» і «Слуги народу» висловили і депутати від «Самопомочі».

«Європейська солідарність + Слуги народу. Ось все що треба знати про нову коаліцію проукраїнських сил. Але то добре, коли нарешті відкриті і зрозумілі істинні наміри «патріотів», – написала у Facebook депутатка Інна Свистун.

Голова ЛОР Ірина Гримак із заступниками за столом президії (фото ЛОР)

Але і тут несподіванки не сталося – посаду заступника голови ЛОР посів представник «Слуги народу» Юрій Холод. Першим заступником став Євген Гірник від «Батьківщини».

Таким чином меморандум про співпрацю виявився декларативним, а реальність – зовсім іншою. «ЄС», яка під час виборчої кампанії жорстко критикувала «зелену владу», у підсумку домовилася з нею про співпрацю та спільно розподілила посади в ЛОР.