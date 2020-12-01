Депутат фракції «ЄС» Григорій Козловський першим привітав Ірину Гримак з обранням

У вівторок, 1 грудня, на першому засіданні сесії новообрані депутати обрали голову Львівської обласної ради VIII скликання. Нею стала кандидатка від «Європейської солідарності» Ірина Гримак. Це вперше в історії Львівської облради її очолила жінка.

Депутати обирали голову ради з-поміж двох претендентів. «ЄС» висунула на цю посаду екс-заступницю голови ЛОДА Олега Синютки 39-річну Ірину Гримак. Натомість фракція «Свобода» висунула свого кандидата – завідувача кафедри Львівської політхніки 48-річного Йосифа Ситника.

Участь у голосуванні взяли 82 депутати з 84. За підсумками таємного голосування за Ірину Гримак проголосував 61 депутат, за Йосифа Ситника – лише п'ятеро, хоча фракція «Свободи» налічує шістьох депутатів. Не підтримали жодну кандидатуру 13 депутатів. Ще три бюлетені визнані недійсними.

Першим новобрану голову привітав депутат від «ЄС» Григорій Козловський, який подарував їй букет білих троянд.

Новообрана голова Львівської облради Ірина Гримак (фото ЛОР)

Одразу після оголошення результатів учасник лічильної комісії від «Свободи» Едуард Леонов заявив про «корупційну складову» та «зовнішній вплив на депутатів» під час голосування. З його слів, про це свідчать специфічні позначки у бюлетенях. Відтак «Свобода» заявила про намір звернутися з цього приводу до правоохоронців.

Ірина Гримак подякувала депутатам за підтримку та пообіцяла працювати на благо громади.

«За п'ять років ви Львівщину не впізнаєте», – заявила новообрана голова ЛОР.

39-річна львів'янка Ірина Гримак вчилася у Львівському кооперативному коледжі економіки і права та Львівській комерційній академії, спеціальність – товарознавство і комерційна діяльність. У 2010 році закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (спеціальність – державне управління). у 2014-2015 рр. керувала Залізничною райадміністрацією Львова, а у 2015-2019 роках з невеликою перервою була заступницею голови ЛОДА.