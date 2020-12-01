Першим заступником голови Львівської облради обрали Євгена Гірника з «Батьківщини» (зліва), заступником – Юрія Холода зі «Слуги народу»

У вівторок, 1 грудня, на першій сесії Львівської облради депутати обрали першого заступника та заступника голови ради. Першим заступником став представник «Батьківщини» Євген Гірник, а заступником – Юрій Холод від «Слуги народу». Саме цих кандидатів запропонувала на посаду новообрана голова ЛОР від «ЄС» Ірина Гримак.

Заступників обирали «пакетом» у таємному голосуванні.

Першим заступником голови ЛОР став 34-річний депутат від «Батьківщини», підприємець, комерційний директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України Євген Гірник. Заступником голови Львівської облради обрали 29-річного представника «Слуги народу» Юрія Холода, який наразі є заступником голови ЛОДА.

Участь у голосуванні за заступників взяли 80 з 84 депутатів. За проголосував 51 депутат, проти – 19, утрималися – 9. Ще один бюлетень визнано недійсним.

Раніше у цей день «ЄС» підписала меморандум про співпрацю з чотирма партіями, cеред яких не було «Слуги народу». Висування на посаду заступника голови ЛОР представника «Слуги народу» обурило частину підписантів.