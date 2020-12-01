Меморандум підписали представники п'яти партій, без «Слуги народу», «Самопомочі», «Свободи» та За майбутнє

У вівторок, 1 грудня, представники п’яти фракцій Львівської облради підписали меморандум про співпрацю. Зокрема, під документом, який зініціювала «Європейська солідарність», свої підписи поставили представники «Батьківщини», «Голосу», Народного руху України та Української галицької партії. Одразу після цього «ЄС» запропонувала на посаду заступника представника «Слуги народу», яка не була учасником меморандуму. Це спричинило демарш частини депутатів, зокрема, від НРУ. Представники інших фракцій свого незадоволення кандидатурою Холода не висловлювали публічно.

Підписання меморандуму, який має суто декларативну функцію і не має ніяких зобов'язань, відбулося одразу після обрання нового голови Львівської облради Ірини Гримак.

«Цим меморандумом Львівщина демонструє приклад того, як потрібно працювати на розвиток громади, регіону, своєї держави завдяки об’єднанню патріотичних демократичних сил», – зазначила голова Львівської облради Ірина Гримак.

Меморандум не підписали чотири фракції – «Слуга народу», «Свобода», «Самопоміч» та За майбутнє.

Після цього голова ЛОР Ірина Гримак запропонувала на посади своїх заступників кандидатури Євгена Гірника від «Батьківщини» та Юрія Холода від «Слуги народу», пояснивши, що таким чином має намір «об'єднати зусилля усіх депутатів». Насправді це може свідчити про утворення справжньої більшості у Львівській облраді за участю «Слуги народу».

Варто нагадати, що фракція «ЄС» в ЛОР налічує 28 депутатів, якщо додати до неї обранців від «Батьківщини» (7), «Голосу» (7), Народного руху України (6) та Української галицької партії (6), то разом вийде 54 мандати, що вже ставить більшість. Загалом у ЛОР є 84 депутати.

Пропозиція призначити представника «Слуги народу» Юрія Холода заступником голови ЛОР викликала обурення частини депутатів. Зокрема, екс-голова ЛОР Олександр Ганущин назвав такий підхід «політичною помилкою» та закликав колег утриматися від голосування. Таку ж заяву зробив представник НРУ Роман Филипів, заявивши, що фракція підписала меморандум про співпрацю, сподіваючись, що заступників обиратимуть із представників фракцій-підписантів.

Зазначимо, раніше політрада УГП оприлюднила офіційну заяву, з якої випливало, що партія відмовляється входити у коаліцію з «ЄС», «Свободою», НРУ, «Батьківщиною», «Слугою народу» і «За майбутнє». Судячи з цього переліку, УГП готова до співпраці лише з «Голосом» та «Самопоміччю».