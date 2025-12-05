Премія передбачає фінансову винагороду для учнів,

У Львові обрали 15 найталановитіших учнів та випускників, які отримають по 30 тис. грн премії для обдарованої молоді. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Освіта Львова», де також оприлюднили перелік переможців.

«Очікуйте на дзвінок, уже зовсім скоро запросимо вас на урочисте нагородження.Програма підтримки обдарованої молоді діє у Львові з 2017 року. Вона передбачає фінансову винагороду для учнів, які демонструють високі результати в навчанні, науковій діяльності та розвитку громади», – вказано у повідомленні.

Премії отримають переможці міжнародних і всеукраїнських етапів олімпіад та конкурсів, учасники інтелектуальних проєктів і конференцій, волонтери та активні представники учнівського самоврядування.

Премії для обдарованої молоді у 2025 році отримають: