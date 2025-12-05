У Львові визначили найкращих школярів, які отримають по 30 тис. грн премії
У Львові обрали 15 найталановитіших учнів та випускників, які отримають по 30 тис. грн премії для обдарованої молоді. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Освіта Львова», де також оприлюднили перелік переможців.
«Очікуйте на дзвінок, уже зовсім скоро запросимо вас на урочисте нагородження.Програма підтримки обдарованої молоді діє у Львові з 2017 року. Вона передбачає фінансову винагороду для учнів, які демонструють високі результати в навчанні, науковій діяльності та розвитку громади», – вказано у повідомленні.
Премії отримають переможці міжнародних і всеукраїнських етапів олімпіад та конкурсів, учасники інтелектуальних проєктів і конференцій, волонтери та активні представники учнівського самоврядування.
Премії для обдарованої молоді у 2025 році отримають:
- Слоцький Маркіян Олегович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Красовська Ірина Ігорівна – випускниця ліцею №38;
- Гілей Дмитро Юрійович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Фастнахт Богдан Романович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Орищак Анна Володимирівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Огородник Богдан Андрійович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Хрущ Лук'ян Юрійович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Мазур Марія Богданівна – випускниця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Соломка Ростислав Ігорович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Левицька Кірена Остапівна – учениця НВК «Школа комп'ютерних технологій-Львівський технологічний ліцей»;
- Залізний Юрій Андрійович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Павлик Софія Василівна – учениця СЗШ №90;
- Яблонський Андрій Юрійович – випускник ліцею №45;
- Мазур Маркіян Назарович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;
- Книш Софія Тарасівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.