У Києві затримали колишнього британського інструктора, який виявився агентом ФСБ

Контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрили та затримали британця Росса Девіда Катмора, який за завданням спецслужб РФ протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України. За версією правоохоронців, через нього спецслужби Росії передали зброю, з якої були вбиті мовознавиця Ірина Фаріон, нардеп Андрій Парубій та одеський активіст Дем’ян Ганул.

Днями СБУ повідомила про затримання у Києві агента ФСБ, колишнього військового інструктора. За версією слідства, він передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

«На початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих. Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання легких заробітків почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам», – повідомили в СБУ.

Він передавав у Росію інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими спілкувався раніше, а також координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

«Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами», – додали в СБУ.

За даними джерел «Української правди» у контррозвідці СБУ, затриманим агентом ФСБ виявився британець Росс Девід Катмор. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в СБУ.

За даними джерела «УП», слідство має підстави вважати, що інструктор завозив і розподіляв в Україні зброю, з якої були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. ZAXID.NET спробував уточнити, чи знайшли зброю, з якої були вбиті Ірина Фаріон та Андрій Парубій, однак у СБУ та прокуратурі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула внаслідок пострілу в голову 19 липня 2024 року біля свого будинку на вул. Масарика у Львові. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення. Справа розглядається в суді.

30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному.

Зброї, з якої були вбиті Ірина Фаріон та Андрій Парубій, за гарячими слідами не знайшли.