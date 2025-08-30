Від отриманих травм політик загинув на місці

У Львові застрелили народного депутата і колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела в правоохоронних органах, згодом убивство політика підтвердили офіційно. Правоохоронці оголосили план перехоплення вбивці.

Як повідомили у поліції, в суботу, 30 серпня, близько опівдня, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вул. Єфремова у Львові. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Зазначається, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Поліцейські розшукують стрільця.

За даними джерел ZAXID.NET, стріляли у львівського народного депутата Андрія Парубія. Цю інформацію підтвердили й однопартійці нардепа, а також президент Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – повідомив Володимир Зеленський.

Як видно з оприлюднених в телеграм-каналах фото, убиство трапилось на вул. Єфремова, поблизу будинку №48. Судячи із одягу, Андрій Парубій йшов у спортзал або вже вертався з нього, разом з ним була спортивна сумка, в якій носять спортивне екіпірування. Він мешкав неподалік на вул. Глибокій.

Фото прокуратури

Співчуття щодо загибелі політика висловили голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Мої щирі співчуття рідним і близьким.

«Сьогодні найважливіше – щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць», – написав Андрій Садовий.

За даними ZAXID.NET, політика вбили на вул. Єфремова біля будинку 48. У нього вистрілили кілька разів. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов впритул ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. У місті введено спеціальну операцію «Сирена» для розшуку нападника.

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Шептицькому. У 1990 році став депутатом Львівської обласної ради, а через рік став співзасновником Соціал-національної партії України (СНПУ), перейменованої у 2004 у ВО «Свобода». У 1994-1998 роках був депутатом Львівської міськради, а в 2002 році знову повернувся в ЛОР.

Він був народним депутатом кількох скликань, а у 2014 році, після втечі Віктора Януковича, очолив РНБО. Серед іншого він курував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході України.

14 квітня 2016 року Андрій Парубій став головою Верховної Ради, а в 2019 – народним депутатом від партії Європейська Солідарність.

Інформація доповнюється...