Жительці Куп'янська оголосили підозру через травмування дитини під час російського обстрілу

На Харківщині поліція оголосила підозру 22-річній жінці, шестирічна донька якої отримала тяжкі травми внаслідок обстрілу. Про це у четвер, 25 грудня, повідомили Офіс генерального прокурора та Нацполіція Харківської області.

22-річна жінка разом з двома дітьми проживала у Куп’янську. У вересні 2024 року її разом з дітьми евакуювали до Харкова, оскільки з початку 2024 року Куп’янськ належать до територій активних бойових дій, з яких запроваджена обов’язкова евакуація населення.

Через місяць після евакуації жінка з дітьми повернулася до Куп’янська, а в травні 2025 року знову виїхала до Харкова разом з молодшою дитиною. Водночас свою шестирічну доньку вона залишила у Куп’янську разом з бабусею. 7 вересня 2025 року у Куп’янську дитина потрапила під російський обстріл, внаслідок якого отримала важкі травми.

«Експерти встановили, що отримані травми належать до категорії тяжких та становили загрозу для життя», – йдеться у повідомленні поліції.

Жінці оголосили підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 ККУ). Підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що Сили оборони України заблокували у Купʼянську близько 200 російських окупантів та зачистили всю північно-західну околицю міста. Того ж дня до Куп’янська приїхав Володимир Зеленський.

17 грудня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони відтіснили російські війська від Куп’янська та контролюють майже 90% міста.