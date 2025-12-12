Зеленський приїхав до Купʼянська після повідомлень про успішну контратаку Сил оборони
Президент України Володимир Зеленський прибув до Купʼянська на Харківщині на тлі повідомлень про зачистки частини міста від російських окупантів. Про це він повідомив у пʼятницю, 12 грудня, у соцмережах.
«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», – написав він.
Президент наголосив, що зараз надзвичайно важливо досягати результатів на фронті для «результатів у дипломатії».
Нагадаємо, 12 грудня DeepState повідомив, що українські військовослужбовці провели успішну операцію з блокування росіян у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Інформацію підтвердили у корпусі «Хартія», додавши, що російське угруповання у 200 військових, які перебувають в Купʼянську, повністю оточене.