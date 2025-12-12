Володимир Зеленський на Купʼянському напрямку

Президент України Володимир Зеленський прибув до Купʼянська на Харківщині на тлі повідомлень про зачистки частини міста від російських окупантів. Про це він повідомив у пʼятницю, 12 грудня, у соцмережах.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», – написав він.

Президент наголосив, що зараз надзвичайно важливо досягати результатів на фронті для «результатів у дипломатії».

Нагадаємо, 12 грудня DeepState повідомив, що українські військовослужбовці провели успішну операцію з блокування росіян у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Інформацію підтвердили у корпусі «Хартія», додавши, що російське угруповання у 200 військових, які перебувають в Купʼянську, повністю оточене.