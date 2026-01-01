З 1 січня 2026 року набув чинності роумінговий безвіз України з Європейським Союзом Roam like at home («Роумінг як удома»). Відповідне рішення ухвалили ще влітку 2025 року, президент Володимир Зеленський підписав закон у червні, пише «Бабель».

Це означає, що українці можуть телефонувати, надсилати повідомлення й користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах Євросоюзу без додаткової плати і з тією ж швидкістю та якістю мобільного звʼязку, як в Україні. Так само абоненти з країн ЄС збережуть умови своїх тарифів, перебуваючи в Україні. Дзвінки в екстрені служби залишатимуться безкоштовними.

Проте є і обмеження: якщо в Україні абонент має великий пакет інтернету або безліміт, оператори в роумінгу можуть застосовувати спеціальну формулу обмеження трафіку для уникнення збитків.

Україна стала першою країною поза ЄС, що приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС. До цього для українців у ЄС діяв тимчасовий безкоштовний роумінг, який мобільні оператори запровадили добровільно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.