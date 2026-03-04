Ділянка розташована в межах 44-го лісового кварталу між вул. Ряснянською та Незалежності України

Прокуратура розслідує незаконну реєстрацію лісової ділянки в Брюховичах. На відповідні ухвали суду звернула увагу місцева активістка Юлія Лацик. Прокуратура заявила про системність схем із виведення державних земель із власності під забудову.

Йдеться про 3,9 га в лісовому кварталі між вул. Ряснянської – Незалежності України в Брюховичах. Як вказано в матеріалах справи, 22 грудня 2023 року її зареєстрували у державному кадастрі й передали в постійне користування Виробничо-торгово-господарського обʼєднання «Концерн Сімекс» під будівництво та обслуговування обʼєктів рекреаційного призначення.

Прокуратура виявила новостворену ділянку під час досудового розслідування справи, що стосувалася приватизації інших земель лісового масиву між вул. Ряснянською та Незалежності України. Прокуратура вважає, що ділянку 3,9 га сформували і зареєстрували незаконно, легалізувавши схему за допомогою державного реєстратора. У такий спосіб у Брюховичах незаконно відчужили декілька десятків земельних ділянок.

У лютому Шевченківський районний суд надав слідчим дозвіл на проведення обшуків та доступ до документів реєстраторів, які можуть бути причетні до схеми. Справу розслідують за ч. 2 ст. 362 ККУ (незаконне використання доступу до державних реєстрів).

Зазначимо, що частину лісу так званого 44-го кварталу в Брюховичах ще у 2004 році незаконно приватизували компанії «Новобуддизайн» та «Буддизайн». Згодом ділянки розділили на менші та передали у власність афілійованим фірмам.

Додамо, що концерн «Сімекс» уже має у Брюховичах ділянку площею 2,51 га на вул. Відпочинковій, 5. На ній розташовані дві водойми та дамби. Територія вже понад 20 років перебуває в занедбаному стані й межує з 3,9 га лісу, які концерн нещодавно взяв у користування.

Крім цього, у 2015 році Львівська ОДА передала концерну 1,31 га на вул. Пасічній, 125б під будівництво готелю. Згодом призначення землі змінили на житлову забудову. У 2024 році концерн звернувся до Львівської міськради із запитом на розроблення детального плану території в районі Пасічної, Пимоненка та Пирогівки.