14 га лісу в Брюховичах планують забудувати котеджами

Львівська міська рада не буде давати дозвіл на вирубку дерев на вул. Лікарській у Брюховичах, де планують збудувати котеджне містечко. Про це 19 лютого повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Йдеться про забудову лісової ділянки на вул. Лікарській, 4, де ДІАМ видала дозвіл на будівництво котеджного містечка на 45 будиночків і санаторій. Раніше ця земля належала до державного лісового фонду, однак Брюховицька селищна рада передала частину ділянок лісу під забудову.

Днями мешканці організували протест і збір підписів, аби запобігти вирубці лісу під будівництво. 19 лютого на конфлікт відреагував заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

«Роками тривали суди щодо позбавлення лісу статусу лісового фонду, були арешти ділянок, кримінальне провадження зокрема і стосовно виділення ділянок на Лікарській – за статтями “зловживання службовим становищем” і “службове підроблення”. Місто апелювало до державних інституцій і просило втрутитися в ситуацію. І от результат – ДІАМ не лише не засумнівалась у виданих Брюховичами містобудах. Вона зробила наступний крок – у вересні видала забудовникові дозвіл на будівництво. При чому такий, що аби збудувати всі ті запроєктовані котеджі, на ділянці треба вирубати практично весь ліс», – повідомив Любомир Зубач.

Додамо, що за фактом передачі землі в Брюховицькому лісі поліція розслідує кримінальне провадження. У жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Львова виправдав головного спеціаліста відділу державного контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Львівській області Миколу Притулу, який причетний до виділення 14,7 га лісу.

Будівництво вестиме ТОВ «Оріон-Експорт», яке у 2025 році перереєстрували зі Львова у Київ.