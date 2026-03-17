Родини оперативників інвестували в апартаменти у Буковелі

Журналісти проєкту Bihus.Info у понеділок, 16 березня, розповіли, що родини трьох оперативників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за останні роки придбали елітну нерухомість у Буковелі, маєток під Києвом та комерційні приміщення у столиці. Йдеться про співробітників кіберполіції Євгена Горбунова, Гурама Гіндію та Ігоря Теряника.

За даними розслідування, усі троє приєдналися до кіберполіції у 2023 році. До цього вони працювали в Департаменті захисту економіки Національної поліції на Харківщині, а згодом – у регіональному підрозділі Департаменту стратегічних розслідувань. Після цього правоохоронців перевели до Києва.

Журналісти зауважують, що саме після переведення майновий стан їхніх родин почав суттєво зростати.

Оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Зокрема, у 2023 році мати Теряника та дружина Горбунова інвестували в апартаменти у преміальному готельному комплексі Glacier Premium Apartments у Буковелі. Під час продажу вартість квадратного метра там починалася від 4 тис. доларів. За оцінками журналістів, ринкова вартість таких інвестицій могла становити щонайменше 110 тис. доларів для матері Теряника і приблизно 160 тис. доларів для дружини Горбунова.

Окрім апартаментів, обидві жінки придбали котеджі у житловому комплексі AMA Family Resort, що складається з 30 будинків. Ще один котедж у цьому комплексі придбав батько їхнього колеги Гурама Гіндії. За підрахунками журналістів, ринкова ціна таких будинків може сягати щонайменше 400 тис. доларів.

При цьому, як зазначається в розслідуванні, родина Горбунова згодом продала свій котедж, однак журналісти припускають, що ця угода могла бути фіктивною.

Також розслідувачі зафіксували, що автомобіль, зареєстрований на дружину Горбунова, регулярно виїжджає з території котеджного містечка під Києвом. У травні 2025 року жінка придбала там земельну ділянку, вартість будинків оцінюють приблизно у 400 тис. доларів.

Крім того, після переведення правоохоронців до кіберполіції матері Горбунова та Гіндії почали займатися бізнесом. Вони одночасно увійшли до складу двох компаній: одна з них займається торгівлею зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин, а інша надає допоміжні послуги у сфері транспорту. Журналісти наголошують, що раніше офіційного бізнесу ці жінки не мали.

Окремо розслідувачі з’ясували, що теща Горбунова Наталя Лінчук та дядько Гіндії Віанор Бобуа спільно інвестували у понад 160 м2 комерційної нерухомості в житловому комплексі Новопечерські Липки у Києві. За ринковими оцінками, такі приміщення без ремонту можуть коштувати щонайменше 560 тис. доларів.

Журналісти зазначають, що офіційних доходів, які могли б пояснити такі придбання, у родичів кіберполіцейських не виявили.

У коментарі журналістам Bihus.Info Євген Горбунов не відповів на запитання щодо походження майна родини. Гурам Гіндія у письмовій відповіді заявив, що не має стосунку до інвестицій родичів. За його словами, гроші на купівлю майна могли походити зі спадку від його дідуся. Ігоря Теряника звільнили з кіберполіції у 2024 році після того, як його викрили у керуванні автомобілем у стані сп’яніння. Інвестиції своєї матері він пояснив спадщиною від батька.

Нагадаємо, у жовтні розслідувачі повідомляли, що родичі двох заступників керівника Департаменту кіберполіції Олега Заворотнього та Андрія Шаронова за останні декілька років придбали квартири на десятки мільйонів гривень.