Сім’ї двох заступників голови Кіберполіції придбали нерухомість на десятки мільйонів гривень
При цьому їхні офіційні доходи не дозволили б купувати таку нерухомість
Родичі двох заступників керівника Департаменту кіберполіції Олега Заворотнього та Андрія Шаронова за останні декілька років придбали квартири на десятки мільйонів гривень. Про це повідомили у четвер, 9 жовтня, журналісти Bihus.Info.
Відомо, що Олег Заворотній став заступником голови Кіберполіції у 2019 році, до того він очолював один із відділів департаменту. Саме після підвищення родина Заворотнього почала скуповувати дорогі квартири.
Протягом 2020-2025 років теща та дружина придбали три квартири у житловому комплексі «Комфорт Таун» у Києві. Кожна з них коштує близько 7,5 млн гривень. За даними розслідувачів, у жінок не було можливості придбати таку кількість нерухомості.
Комплекс «Комфорт Таун» у Києві, фото Bihus.Info
«Теща Заворотнього на момент придбання першого помешкання не мала ніякого бізнесу взагалі, оформившись як ФОП лише у 2023-му. Дружина поліцейського була оформлена як фізична особа-підприємець раніше, з 2021-го, але у перші роки її доходи були мінімальні. Заробіток жінки почав різко рости з 2023-го, але цих коштів не могло б вистачити на купівлю такої кількості нерухомості», – йдеться у матеріалі.
У коментарі журналістам Заворотній зазначив, що не розуміє, про які квартири йдеться й пообіцяв отримати щодо цього відомості від третіх осіб.
Ще одним фігурантом у розслідуванні Bihus.Info став заступник голови Кіберполіції Андрій Шаронов, який на посаді з 2022 року. Журналісти розповідають, що у своїй першій декларації за 2022 рік чоловік вказав заощадження, будинок, земельну ділянку та квартиру в Одесі, що, з огляду на минуле в бізнесі, виглядало виправданим. Активи були оформлені і на дружину, та зникли разом з нею вже в наступній декларації Шаронова. Водночас вона опублікувала в соцмережах інтер'єри нової квартири в елітному комплексі «Marinist Residence» біля моря в Одесі.
Комплекс «Marinist Residence», фото Bihus.Info
«Помешкання за кілька місяців до офіційного розлучення пари записали на батька дружини. За ринковими цінами воно мало обійтися щонайменше у 200 тис. доларів (без ремонту) і офіційних доходів колишнього тестя на таку покупку не могло б вистачити», – зауважують у розслідуванні.
У коментарі журналістам Шаронов зазначив, що не брав участі у придбанні квартири.
Нагадаємо, 7 жовтня розповідали, що родина посадовця львівського БЕБ Романа Мудя за час його роботи купила елітний ресторан і заробила мільйони.