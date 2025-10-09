Сім’ї Заворотнього та Шаронова придбали нерухомість на десятки мільйонів гривень

Родичі двох заступників керівника Департаменту кіберполіції Олега Заворотнього та Андрія Шаронова за останні декілька років придбали квартири на десятки мільйонів гривень. Про це повідомили у четвер, 9 жовтня, журналісти Bihus.Info.

Відомо, що Олег Заворотній став заступником голови Кіберполіції у 2019 році, до того він очолював один із відділів департаменту. Саме після підвищення родина Заворотнього почала скуповувати дорогі квартири.

Протягом 2020-2025 років теща та дружина придбали три квартири у житловому комплексі «Комфорт Таун» у Києві. Кожна з них коштує близько 7,5 млн гривень. За даними розслідувачів, у жінок не було можливості придбати таку кількість нерухомості.

Комплекс «Комфорт Таун» у Києві, фото Bihus.Info

«Теща Заворотнього на момент придбання першого помешкання не мала ніякого бізнесу взагалі, оформившись як ФОП лише у 2023-му. Дружина поліцейського була оформлена як фізична особа-підприємець раніше, з 2021-го, але у перші роки її доходи були мінімальні. Заробіток жінки почав різко рости з 2023-го, але цих коштів не могло б вистачити на купівлю такої кількості нерухомості», – йдеться у матеріалі.

У коментарі журналістам Заворотній зазначив, що не розуміє, про які квартири йдеться й пообіцяв отримати щодо цього відомості від третіх осіб.

Ще одним фігурантом у розслідуванні Bihus.Info став заступник голови Кіберполіції Андрій Шаронов, який на посаді з 2022 року. Журналісти розповідають, що у своїй першій декларації за 2022 рік чоловік вказав заощадження, будинок, земельну ділянку та квартиру в Одесі, що, з огляду на минуле в бізнесі, виглядало виправданим. Активи були оформлені і на дружину, та зникли разом з нею вже в наступній декларації Шаронова. Водночас вона опублікувала в соцмережах інтер'єри нової квартири в елітному комплексі «Marinist Residence» біля моря в Одесі.

Комплекс «Marinist Residence», фото Bihus.Info

«Помешкання за кілька місяців до офіційного розлучення пари записали на батька дружини. За ринковими цінами воно мало обійтися щонайменше у 200 тис. доларів (без ремонту) і офіційних доходів колишнього тестя на таку покупку не могло б вистачити», – зауважують у розслідуванні.

У коментарі журналістам Шаронов зазначив, що не брав участі у придбанні квартири.

Нагадаємо, 7 жовтня розповідали, що родина посадовця львівського БЕБ Романа Мудя за час його роботи купила елітний ресторан і заробила мільйони.