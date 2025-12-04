Лише кожен третій аграрій отримав допомогу

Недосконалість бюджетних програм державної підтримки сільського господарства призвела до того, що значну частку грошей отримали великі агрохолдинги. За даними аудиту Рахункової палати, допомогу отримав лише один із трьох аграріїв, які її потребували. Аудитори порівняли процес отримання держпідтримки у межах двох бюджетних програм:

щодо підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції (Порядок №918);

та щодо субсидій товаровиробникам, які працюють у зонах бойових дій (Порядок №886).

Під час перевірки виявили, що перший не містив обмежень щодо розміру земель чи громадянства отримувачів, а другий – встановив ліміт площ і вимогу щодо українського громадянства засновників компаній.

«Ця неузгодженість сприяла тому, що значну частину підтримки отримали великі агрохолдинги. Наприклад, у 2024 році 49 отримувачів, які належать до 31 корпоративної групи, отримали понад чверть мільярда гривень – 16% усіх видатків за програмою», – ідеться у повідомленні.

Аудитори також зазначили, що 67 млн грн державної підтримки отримали підприємства, які мають іноземних бенефіціарів, а понад 36 млн грн – ті, які мали податкову заборгованість.

Крім того, механізм державної підтримки виявився непрозорим і недостатньо доступним. Це було спричинено, зокрема, технічними проблемами у роботі Державного аграрного реєстру, що обмежувало участь сільгоспвиробників у програмах.

Загалом упродовж 2024 року та першої половини 2025 року на підтримку аграріїв виділено понад 5,2 млрд грн. Фінансування забезпечено коштом міжнародних партнерів (програми Ukraine Facility, проєкт ARISE МБРР) та коштів резервного фонду держбюджету.

Що відомо про програму підтримки аграріїв?

Сільськогосподарські товаровиробники можуть подавати заявки на державну підтримку через особистий електронний кабінет у системі ДАР, де зареєстровано понад 207 тисяч потенційних отримувачів. А отримати підтримку можуть виробники, які мають у власності та /або користуванні від 1 до 120 га земель сільськогосподарського призначення, від 3 до 100 голів великої рогатої худоби (корів) чи від 5 до 500 голів маточного поголівʼя кіз та / або овець, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Основними вимогами до сільськогосподарських товаровиробників для отримання підтримки були:

наявність громадянства України;

відсутність заборгованості перед державним бюджетом.

Крім того, у 2025 році право на отримання фінансової допомоги надавалося тим отримувачам, які не користувалися бюджетними коштами на ці цілі протягом 2024 року, що сприяло рівномірнішому розподілу.

«Водночас аудит виявив, що процес отримання цієї підтримки не повністю відповідає принципам доступності, бо подати заявку на допомогу змогли близько третини аграріїв від потенційної кількості», – йдеться у повідомленні.

В аудиторів є питання і до прозорості реалізації програм. Аграріям виплатили понад 5,1 млрд грн субсидій і дотацій, та у публічному доступі наявні дані лише про 29% фактично наданої підтримки.

Крім того, процедура оприлюднення реєстрових даних загалом не була визначена, що створювало ризики непрозорого розподілу грошей та обмежило можливості публічного контролю.