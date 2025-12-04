Холод природно «стратифікує» насіння – допомагає йому пройти фазу спокою, без якої багато рослин просто не проростуть

Для багатьох садівників грудень здається часом для відпочинку, але насправді навіть у холодну пору можна посіяти деякі квіти. Prostoway розповідає, які квіти переживуть зиму.

Холод природно стратифікує насіння – допомагає йому пройти фазу спокою, без якої багато рослин просто не проростуть. Тож, якщо ви хочете отримати навесні міцніші та витриваліші рослини, їх варто посіяти у грудні.

Що посіяти в грудні?

У цей період можна сіяти квіти, які в природі звикли до холодної зими та проростають лише після морозів. Серед них: мак східний, ехінацея, лаватера, рудбекія, аквігелія, дельфініум, гайлардія.

Також для посадки підходять дворічні та багаторічні культури: маргаритки, незабудки, мальви та віола. Їхнє насіння чудово переносить низькі температури.

Щоб посіяти квіти у грудні, достатньо підготувати грядку, злегка розпушити ґрунт, зробити неглибокі борозенки та розкласти насіння. А зверху присипати тонким шаром землі або піску. Сніг, який випадатиме взимку, природно ущільнюватиме ґрунт і забезпечує насичення вологою.