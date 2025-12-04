Під час збору врожаю власники планують залучати близько 250 сезонних працівників

На Волині у фермерському господарстві «Гаєнка», де раніше вирощували зернові та олійні культури, заклали майже 50 га вишневого саду. У найближчі три роки підприємство планує розширити площі та налагодити переробку врожаю. Про це повідомила Волинська обласна рада у четвер, 4 грудня.

Співзасновник господарства Тарас Щерблюк розповів, що 20% інвестицій у проєкт становить державна грантова підтримка. На 3,5 млн грн грантових грошей закупили саджанці, а решту інвестицій спрямували на систему поливу та спеціальну техніку.

У господарстві планують створити шість постійних робочих місць – для трактористів, агронома, фахівця з внесення водорозчинних добрив та сторожа. Під час збирання врожаю додатково залучатимуть близько 250 сезонних працівників.

«Це лише перший етап. Маємо намір закласти ще 150 га кісточкових культур – сливи та черешні. А через три роки, коли сад почне плодоносити, хочемо запровадити глибоку переробку плодів», – зазначив Щерблюк.

Голова облради Григорій Недопад наголосив, що садівництво та ягідництво є одним із найперспективніших напрямів агросектору Волині через придатні ґрунти та швидку окупність.

Нині площі садів та ягідників у області становлять майже 5000 га. Від початку дії державної програми підтримки у галузь залучили понад 47 млн грн, що дозволило створити 68 постійних і понад 2,6 тис. сезонних робочих місць.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, фермерське господарство «Гаєнка» засноване у 2014 році у Горохові Волинської області. Компанія спеціалізується на вирощуванні фруктів, ягід, овочів та баштанних культур. Власниками бізнесу є Василь Щерблюк і Наталія Бондарчук.