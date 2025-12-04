Для незаконного бізнесу сімʼя орендувала землю в Поромівській громаді

На Волині правоохоронці викрили незаконні плантації тютюну та цехи з його обробки. За даними слідства, нелегальний бізнес організував 53-річний мешканець Володимирського району разом із двома синами. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби у четвер, 4 грудня.

За даними слідства, фермерські господарства, якими керує родина, вирощували тютюн без необхідних документів та продавали його без сплати податків і зборів.

Для цього підозрювані орендували землю в Поромівській громаді та засіяли близько 40 га. На території господарств також було встановлене обладнання для ферментації тютюну з подальшим зберіганням і продажем сировини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже девʼять тонн тютюну, техніку для збору та транспортування врожаю, промислові сушки, а також лінію для обробки й фасування продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 11 млн грн.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів та ухилення від сплати податків. Підозрюваним загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна